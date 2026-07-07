Locura de Argentina, Messi no se contuvo y lloró, pelea y polémica por ayuda

Las imágenes más curiosas que dejó el increíble juego protagonizado por Argentina y Egipto en duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Messi no pudo contenerse y rompió en llanto.
La selección de Argentina escribió una de las páginas más emocionantes del Mundial 2026 al conseguir una remontada de película.
De la mano de Messi, Argentina logró darle vuelta a un partido que parecía perdido, luego de estar abajo 2-0, para terminar imponiéndose 3-2 y sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo.
Scaloni no podía creerlo ya que estaban al borde de la eliminación y Argentina lo terminó remontando de una manera impresionante.
La emoción fue extrema que Messi rompió en llanto con la remontada de Argentina.
El partido comenzó mal para los campeones del mundo. Egipto sorprendió al abrir el marcador a los 14 minutos del primer tiempo. El defensor Yasser Ibrahim conectó de cabeza un centro de Marwan Ateya y le ganó en el salto a Lisandro Martínez para convertir el 1-0 del seleccionado africano.
Egipto estaba dando la sorpresa en la primera parte y la plantilla celebró a lo grande.
A los 18 minutos, Nicolás Tagliafico fue derribado en el área y el árbitro sancionó el correspondiente penal. Messi se hizo cargo de la pena máxima pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa le detuvo el penal al capitán argentino al arrojarse a su lado izquierdo.
Messi no lo podía creer tras su penal fallado en el Argentina vs Egipto.
El capitán de la Albiceleste desperdició una oportunidad inmejorable para igualar el marcador y terminó escribiendo una página inédita en la historia de la Copa del Mundo, aunque por un motivo que ningún futbolista quisiera protagonizar.
Con este fallo, el capitán argentino volvió a errar un lanzamiento desde los once pasos en la presente Copa del Mundo. El primero había ocurrido durante la fase de grupos frente a Austria, cuando tampoco logró convertir desde el punto penal.
Lionel Messi se transformó en el primer futbolista en toda la historia de la Copa del Mundo que falla dos penales durante una misma edición del torneo en tiempo reglamentario, dejando atrás una estadística que nunca antes había registrado un jugador.
Polémica luego de un gol anulado a Egipto ya que se sancionó una falta previa a la anotación.
Mohamed Salah estaba indignado por el gol que no le validaron a Egipto y las redes sociales también estallaron.
A los 67 minutos, Egipto volvió a aumentar la diferencia gracias a un contragolpe letal de Mostafa Ziko, quien definió ante la salida del Dibu Martínez luego de una asistencia de Haissem Hassan. Argentina parecía estar al borde de la eliminación.
Messi estaba destrozado tras el segundo gol de la selección de Egipto.
Argentina no se rindió y siguió atacando en busca del descuento y lo consiguió a los 79′ con un cabezazo del Cuti Romero luego de un centro perfecto de Messi.
El de siempre apareció cuando más lo necesitaban. Lionel Andrés Messi continúa ampliando su legado y tomó la batuta una vez más para la Selección de Argentina en una épico empate ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Con este tanto, el capitán de la Albiceleste alcanzó los 8 goles en el Mundial 2026 y amplía su legado en las Copas del Mundo tras aumentar su distancia en la tabla de máximos goleadores de la historia de esta competencia luego de llegar a 21 anotaciones a lo largo de sus seis participaciones.
Pero faltaba algo más. A los 93 minutos, Argentina encontró el gol de la victoria gracias a un cabezazo perfecto de Enzo Fernández.
Enzo se arrodilló tras la remontada de la selección de Argentina a los 93 minutos.
Jugadores de Egipto reclamaron que el tercer gol de Argentina se pudo haber invalidado.
Los jugadores de Egipto estaban destrozados tras ver la remontada de la selección nacional de Argentina.
La polémica se desató y el cuerpo técnico de Egipto se le lanzó al árbitro. Se desató una pelea tras la remontada de Argentina.
El DT de Egipto salió furioso e inclusive señaló el escudo de su selección al indicar estar orgulloso del juego.
Tras el pitazo final, la emoción se apoderó del capitán argentino. Messi, consciente de la importancia de la remontada y del esfuerzo realizado por todo el equipo, no pudo contener las lágrimas y fue captado visiblemente emocionado por la clasificación.
El abrazo con sus compañeros y las lágrimas del "10" reflejaron la magnitud de una victoria que quedará grabada en la memoria de los aficionados argentinos. No fue solo un triunfo, fue una muestra de carácter, orgullo y mentalidad ganadora.
Messi rompió en llanto producto de la emoción por la remontada.
Messi y un alivio tras la espectacular remontada de la selección de Argentina.
Jugadores de Argentina lanzaron a Messi celebrando el pase a cuartos de final del Mundial.