Tabla goleadores Mundial 2026: Messi da golpe a Mbappé y nuevo doblete en Bota de Oro

Los octavos de final del Mundial 2026 finalizan este martes 7 de julio y así marcha la tabla de goleadores en la lucha por la Bota de Oro.
24. Charles de Keteleare (Bélgica) -- Se estrenó como goleador en el Mundial 2026 con doblete ante Estados Unidos en los octavos de final. Jugará los cuartos ante España.
23. Yoane Wissa (República Democrática del Congo) -- Su país quedó eliminado en dieciseisavos de final y cerró su participació con 3 anotaciones.
22. Cristiano Ronaldo (Portugal) -- El capitán luso no pudo marcar en octavos ante España y se fue eliminado. Dejó 3 tantos en su última Copa del Mundo.
21. Cody Gakpo (Países Bajos) -- El neerlandés firmó un nuevo tanto en dieciseisavos ante Marruecos, pero ya se despidió con 3 goles en el torneo.
20. Brian Brobbey (Países Bajos) -- El neerlandés también cerró con 3 anotaciones en el Mundial 2026.
19. Elijah Just (Nueva Zelanda) -- Ya se despidió del Mundial 2026 y se quedó con 3 anotaciones con su selección.
18. Raúl Jiménez (México) -- El delantero azteca anotó en el partidazo ante Inglaterra en octavos de final y alcanzó las 3 anotaciones. Ya quedó eliminado del Mundial 2026.
17. Ismael Saibari (Marruecos) -- El delantero de Marruecos salió lesionado en octavos de final, pero registra 3 anotaciones durante el torneo.
16. Folarin Balogun (Estados Unidos) -- Luego de su polémica anulación de la tarjeta roja, el atacante jugó ante Bélgica en octavos, pero no pudo marcar- Se despide de la competencia con 3 goles.
15. Jonathan David (Canadá) -- El norteamericano tampoco pudo marcar y dijo adiós al Mundial 2026 con 3 anotaciones.
14. Romelu Lukaku (Bélgica) -- El atacante anotó en la goleada ante Estados Unidos en octavos de final y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar 3 dianas.
13. Matheus Cunha (Brasil) -- No marcó en la eliminación de Brasil ante Noruega en octavos y se despide de la competencia con 3 anotaciones.
12. Kai Havertz (Alemania) -- El alemán también es otro de los eliminados y cerró su participación con 3 tantos.
11. Deniz Undav (Alemania) -- El atacante también dijo adiós al Mundial 2026 con 3 dianas.
10. Ismaila Sarr (Senegal) -- El africano es otro de los eliminados, pero dejó 4 goles en su participación en el Mundial 2026.
9. Julián Quiñones (México) -- El delantero anotó en la caída ante Inglaterra en octavos de final y alcanzó los 4 goles antes de ser eliminado.
8. Jude Bellingham (Inglaterra) -- Se destapó con doblete en octavos de final ante México y escaló en la tabla de goleadores tras llegar a 4 tantos.
7. Ousmane Dembélé (Francia) -- El jugador del PSG no ha vuelto a marcar, pero se mantiene en la pelea con sus 4 anotaciones.
6. Mikel Oyarzábal (España) -- El delantero no pudo marcar en octavos de final, pero estará en la siguiente fase. Acumula 4 tantos en la competencia.
6. Vinicius Júnior (Brasil) -- El jugador del Real Madrid no pudo anotar ante Noruega y se despidió del Mundial 2026 con 4 goles.
4. Harry Kane (Inglaterra) -- El delantero firmó un nuevo tanto ante México y escaló en la tabla tras llegar a 6 anotaciones.
3. Erling Haaland (Noruega) -- El 'Androide' se destapó con un nuevo doblete en los octavos de final ante Brasil y llegó a los 7 tantos en la pelea. Sigue de cerca a los líderes.
2. Kylian Mbappé (Francia) -- El atacante no perdonó ante Paraguay en los octavos de final y llego a 7 tantos para seguir peleando por la Bota de Oro.
1. Lionel Messi (Argentina) -- El '10' volvió a marcar en el Mundial 2026 y este martes lo hizo ante Egipto para dejar atrás al francés en la lucha por la Bota de Oro. Llega a 8 goles y sigue liderando en la tabla de goleadores.