Escándalo en el Mundial: "Fue un partido amañado, quieren que Messi sea campeón"

El encuentro fue una auténtica montaña rusa de emociones. Egipto llegó a tener una ventaja de 2-0 y acariciaba una histórica clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, Argentina reaccionó de forma espectacular con tres goles en los últimos minutos para darle vuelta al marcador y conseguir un triunfo épico que desató la euforia de millones de aficionados alrededor del mundo.