Escándalo en el Mundial: "Fue un partido amañado, quieren que Messi sea campeón"

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó una remontada inolvidable y las lágrimas de Lionel Messi, sino también una enorme controversia que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos del torneo.
El encuentro fue una auténtica montaña rusa de emociones. Egipto llegó a tener una ventaja de 2-0 y acariciaba una histórica clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, Argentina reaccionó de forma espectacular con tres goles en los últimos minutos para darle vuelta al marcador y conseguir un triunfo épico que desató la euforia de millones de aficionados alrededor del mundo.
Pero mientras los jugadores argentinos celebraban la hazaña, en el vestuario egipcio predominaba la indignación.
El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, cargó contra el arbitraje tras la derrota ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.
"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", afirmó el entrenador.
Hassan fue más allá y afirmó que el árbitro francés llegó condicionado al compromiso: “Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace. Nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro”.
Según Hassan, esa última acción debió ser revisada por el VAR: “Ni siquiera hubo revisión del VAR. Todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta”.
El seleccionador lamentó la eliminación y sostuvo que su equipo hizo méritos suficientes para avanzar a los cuartos de final. “Nos merecíamos esta victoria. Creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni juego limpio”, sentenció.
"El Mundial es una estrategia de marketing; quieren que Messi siga en el torneo. Hay una campaña de marketing a favor de los campeones del mundo", dijo el entrenador, que se le vio durante los minutos finales haciendo gestos al árbitro.
Mostafa Ziko, autor del 0-2 de Egipto, mostró su desaprobación al arbitraje y lanzó explosivas declaraciones.
"El árbitro es injusto. Dios me basta y es el mejor defensor. Está desperdiciando el esfuerzo de toda una nación", escribió el atacante egipcio tras el encuentro, en referencia a las polémicas decisiones arbitrales que marcaron el partido disputado en Atlanta.
Ziko fue aún más contundente al cerrar su mensaje con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "La Copa se la están dando a Argentina".
"En el segundo tiempo pasaron cosas muy raras. Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon. Pasaron muchas cosas extrañas hoy", dijo el goleador de Egipto.