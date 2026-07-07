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Colombia devastada, Barton presente, llanto de James y Luis Díaz tras eliminación

Las duras imágenes de Colombia eliminada, lágrimas de James, Luis Díaz se quiebra y Suiza se desata tras clasificación en el Mundial.

Colombia devastada, Barton presente, llanto de James y Luis Díaz tras eliminación
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Colombia cayó este martes desde la tanda de penales ante Suiza y queda eliminado del Mundial 2026 en los octavos de final.
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La afición colombiana se encontraba ilusionada en la previa y, nuevamente, protagonizaron un llenazo en un recinto mundialista, ahora teniendo el BC Place Vancouver.
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Las chicas alentaron a la selección cafetera que llegaba con la fe de clasificarse a la siguiente ronda del Mundial 2026.
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El entrenador alemán Jurgen Klopp estuvo presente en el partido y se estuvo tomando fotografías con los aficionados.
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En este partido, James Rodríguez igualó a David Ospina como el jugador con más partidos disputados en la selección Colombia, con 131, al comenzar como titular frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.
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"¡Juego 131 para el capitán James Rodríguez con nuestra camiseta! Junto a David Ospina se convierte en el jugador con más partidos disputados en la selección de Colombia. ¡La historia continúa!", se informó en la cuenta de X de la selección cafetera.
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La bronca de los jugadores durante el empate sin goles. Todo pintaba a que se irían a los tiempos extra.
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Y fue así, el salvadoreño Iván Barton pitó el final y el partido se fue al alargue, donde también terminaron empatados.
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En la tanda de penales, Colombia falló dos de sus lanzamientos. Cucho Hernández erró y todo quedaba para que Suiza se quedara con el boleto.
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Suiza echó a los sudamericanos tras ser contundentes desde los lanzamientos. Solo Akanki falló desde el punto penal.
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El dolor de Colombia tras quedar fuera de los cuartos de final del Mundial 2026.
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Colombia quedó devastado tras perder la oportunidad de meterse dentro de los ocho mejores equipos del Mundial 2026.
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Luis Díaz fue uno de los más afectados tras quedar fuera de la fiesta grande. Davinson Sánchez y Cucho fueron los que erraron en la tanda de penales.

 BOB FRID / EFE
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Las lágrimas de los jugadores de Colombia tras ser eliminados de una de las formas más crueles en el Mundial.
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James Rodríguez y Luis Díaz se vieron muy afectados y llorando tras perder en la tanda de penales.
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Ambos futbolistas quedaron devastados luego de perder en esta fase ante Suiza.
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Las lágrimas del jugador del Bayern Múnich luego de quedar fuera de los cuartos de final.
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Suiza, por su parte, celebró con todo la clasificación: los jugadores armaron su fiesta en el terreno de juego.
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Suiza venció ante todo pronóstico a Colombia y avanzó a la siguiente ronda del Mundial 2026,
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Ahí, se medirá a la Argentina de Lionel Messi que se clasificó más temprano con una épica remontada sobre Egipto (3-2).
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