Colombia devastada, Barton presente, llanto de James y Luis Díaz tras eliminación

Colombia cayó este martes desde la tanda de penales ante Suiza y queda eliminado del Mundial 2026 en los octavos de final.
La afición colombiana se encontraba ilusionada en la previa y, nuevamente, protagonizaron un llenazo en un recinto mundialista, ahora teniendo el BC Place Vancouver.
Las chicas alentaron a la selección cafetera que llegaba con la fe de clasificarse a la siguiente ronda del Mundial 2026.
El entrenador alemán Jurgen Klopp estuvo presente en el partido y se estuvo tomando fotografías con los aficionados.
En este partido, James Rodríguez igualó a David Ospina como el jugador con más partidos disputados en la selección Colombia, con 131, al comenzar como titular frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.
"¡Juego 131 para el capitán James Rodríguez con nuestra camiseta! Junto a David Ospina se convierte en el jugador con más partidos disputados en la selección de Colombia. ¡La historia continúa!", se informó en la cuenta de X de la selección cafetera.
La bronca de los jugadores durante el empate sin goles. Todo pintaba a que se irían a los tiempos extra.
Y fue así, el salvadoreño Iván Barton pitó el final y el partido se fue al alargue, donde también terminaron empatados.
En la tanda de penales, Colombia falló dos de sus lanzamientos. Cucho Hernández erró y todo quedaba para que Suiza se quedara con el boleto.
Suiza echó a los sudamericanos tras ser contundentes desde los lanzamientos. Solo Akanki falló desde el punto penal.
El dolor de Colombia tras quedar fuera de los cuartos de final del Mundial 2026.
Colombia quedó devastado tras perder la oportunidad de meterse dentro de los ocho mejores equipos del Mundial 2026.
Luis Díaz fue uno de los más afectados tras quedar fuera de la fiesta grande. Davinson Sánchez y Cucho fueron los que erraron en la tanda de penales.
Las lágrimas de los jugadores de Colombia tras ser eliminados de una de las formas más crueles en el Mundial.
James Rodríguez y Luis Díaz se vieron muy afectados y llorando tras perder en la tanda de penales.
Ambos futbolistas quedaron devastados luego de perder en esta fase ante Suiza.
Las lágrimas del jugador del Bayern Múnich luego de quedar fuera de los cuartos de final.
Suiza, por su parte, celebró con todo la clasificación: los jugadores armaron su fiesta en el terreno de juego.
Suiza venció ante todo pronóstico a Colombia y avanzó a la siguiente ronda del Mundial 2026,
Ahí, se medirá a la Argentina de Lionel Messi que se clasificó más temprano con una épica remontada sobre Egipto (3-2).