Campesino vinculado a masacre de Rigores disparó a los policías con un fusil AR-15

De acuerdo con el informe policial, las acciones permitieron la captura de siete personas señaladas como presuntos miembros de una organización delictiva relacionada con el ataque armado que dejó 20 personas muertas. Entre los aprehendidos se encuentran Denis Joel Romero Morales, de 27 años; Brayan Josué Orellana Cortez, de 24; Junior Antonio Cardona Chirinos, de 21; Edwin Alexander Arteaga Núñez, de 35; Giesi Noe Castro Padilla, de 26; Allan David Castro Padilla, de 20; y Deylin Nicole Núñez López, de 18 años de edad.