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Campesino vinculado a masacre de Rigores disparó a los policías con un fusil AR-15

La Policía Nacional capturó a siete presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada a la masacre de Rigores, donde 20 personas murieron el pasado 21 de mayo

Campesino vinculado a masacre de Rigores disparó a los policías con un fusil AR-15
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La Policía Nacional informó este martes sobre la captura de siete presuntos integrantes de una estructura criminal que estaría vinculada al homicidio múltiple ocurrido el pasado 21 de mayo en una finca de palma africana ubicada en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, Colón.
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La operación de alto impacto incluyó tres allanamientos simultáneos ejecutados con orden judicial en los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía.
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De acuerdo con el informe policial, las acciones permitieron la captura de siete personas señaladas como presuntos miembros de una organización delictiva relacionada con el ataque armado que dejó 20 personas muertas. Entre los aprehendidos se encuentran Denis Joel Romero Morales, de 27 años; Brayan Josué Orellana Cortez, de 24; Junior Antonio Cardona Chirinos, de 21; Edwin Alexander Arteaga Núñez, de 35; Giesi Noe Castro Padilla, de 26; Allan David Castro Padilla, de 20; y Deylin Nicole Núñez López, de 18 años de edad.
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Durante uno de los allanamientos, realizado en la aldea Matarras, municipio de Arizona, Atlántida, se registró un enfrentamiento armado entre agentes policiales y uno de los sospechosos.
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Según la Policía Nacional, el individuo atacó a los equipos de seguridad utilizando un fusil AR-15, por lo que los agentes respondieron al ataque y el presunto agresor murió en el intercambio de disparos.
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Como parte de las diligencias investigativas, las autoridades decomisaron dos fusiles AR-15, dos escopetas, cuatro pistolas, cargadores para fusil y pistola, municiones, cuatro chalecos tácticos de uso oficial, indumentaria militar, seis teléfonos celulares y dos motocicletas.
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La Policía indicó que todos los elementos encontrados serán incorporados al expediente investigativo que está bajo la conducción de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con acompañamiento técnico-jurídico del Ministerio Público.
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Las investigaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea para la Investigación de Delitos Violentos de la DPI establecen que los detenidos presuntamente tendrían participación en el ataque ocurrido en Rigores, donde fueron asesinadas 20 personas.
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Además, los capturados en los allanamientos realizados en Atlántida serán remitidos ante el Ministerio Público por suponerlos responsables de los delitos de atentado, tenencia ilegal de armas de uso prohibido, asociación para delinquir y posesión ilegal de indumentaria militar y policial.
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Bajo fuertes medidas de seguridad, los detenidos serán trasladados hacia San Pedro Sula, Cortés, donde serán puestos a disposición de los órganos judiciales correspondientes para continuar con el proceso legal.
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Mientras tanto, el cuerpo de la persona fallecida durante el enfrentamiento será entregado a Medicina Forense para la práctica de la autopsia y demás diligencias establecidas por la ley.
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Un operativo policial desarrollado en el Valle de Leán, municipio de Arizona, Atlántida, terminó en un fuerte enfrentamiento armado cuando presuntos integrantes de una estructura delictiva atacaron a las autoridades durante un allanamiento.
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El intercambio de disparos ocurrió cuando los agentes ejecutaban una de las órdenes judiciales dentro de la zona, donde buscaban capturar a sospechosos relacionados con hechos violentos registrados en el departamento de Colón.
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La Policía Nacional informó que uno de los individuos utilizó un fusil AR-15 contra los equipos de seguridad, provocando la reacción de los agentes que participaban en la operación.
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