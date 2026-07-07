Armas enterradas, fusiles de guerra y siete detenidos tras operativo por masacre de Rigores

Un arsenal de armas de alto poder, varias de ellas ocultas bajo tierra, fue decomisado durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el Valle de Leán, municipio de Arizona, Atlántida, donde además fueron capturadas siete personas presuntamente vinculadas con la masacre de 19 personas ocurrida en la comunidad de Rigores, departamento de Colón.
La intervención policial se desarrolló mediante allanamientos en distintos puntos de la zona, considerados por las autoridades como refugios de integrantes de una estructura criminal que opera entre los departamentos de Atlántida y Colón.
Durante una de las acciones, los agentes fueron recibidos a disparos por varios sospechosos, lo que desencadenó un enfrentamiento armado. En el intercambio de fuego murió uno de los presuntos integrantes del grupo delictivo, mientras otros cuatro fueron capturados en el lugar.
De forma paralela, otros operativos permitieron la detención de tres sospechosos más, con lo que la cifra total de arrestados ascendió a siete, todos bajo investigación por su supuesta participación en la masacre registrada en Rigores.
Como parte de las inspecciones, los equipos policiales localizaron armas que habían sido enterradas con la aparente intención de evitar que fueran encontradas por las autoridades. El hallazgo fue realizado tras una minuciosa búsqueda en los predios intervenidos.
Entre el armamento decomisado destacan varios fusiles AR-15, pistolas y otras evidencias que serán sometidas a peritajes balísticos para determinar si fueron utilizadas en hechos criminales recientes, incluida la masacre que dejó 19 víctimas mortales en Colón.
Las autoridades señalaron que las capturas representan un importante avance en las investigaciones del múltiple crimen que conmocionó al país y aseguraron que continúan tras la pista de otros integrantes de la organización delictiva.
El operativo contó con la participación de agentes de diferentes direcciones de la Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes mantienen presencia en el Valle de Leán para ejecutar nuevas diligencias y reforzar la seguridad en la zona.
Los siete detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público para que enfrenten el proceso judicial correspondiente, mientras continúan las investigaciones para establecer el grado de participación de cada uno en la estructura criminal y en la planificación de la masacre.
Las autoridades indicaron que los operativos continuarán en Atlántida y Colón como parte de la estrategia para desarticular organizaciones delictivas vinculadas a homicidios múltiples, tráfico de armas y otros delitos de alto impacto que operan en la región norte del país.