Armas enterradas, fusiles de guerra y siete detenidos tras operativo por masacre de Rigores

Un arsenal de armas de alto poder, varias de ellas ocultas bajo tierra, fue decomisado durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el Valle de Leán, municipio de Arizona, Atlántida, donde además fueron capturadas siete personas presuntamente vinculadas con la masacre de 19 personas ocurrida en la comunidad de Rigores, departamento de Colón.