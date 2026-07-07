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Tenía 15 años: identifican a jovencito que dejaron embolsado en La Lima

De acuerdo con los datos preliminares, el adolescente había sido raptado la noche del domingo en el municipio de Choloma, Cortés

Tenía 15 años: identifican a jovencito que dejaron embolsado en La Lima
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El cuerpo sin vida de un adolescente fue encontrado la mañana ayer lunes dentro de una bolsa negra, a un costado de la carretera CA-13, a inmediaciones de la colonia Reyes Caballero, en el municipio de La Lima, Cortés.
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El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un bulto sospechoso a la orilla de la carretera.
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Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena, recolectar indicios e iniciar las diligencias correspondientes.
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Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo, en calidad de desconocido, hasta la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula.
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Este martes, las autoridades lograron establecer la identidad de la víctima tras avanzar en las investigaciones.
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El fallecido fue identificado como Pedro Alexander Díaz Franco, de 15 años de edad, según la información confirmada posteriormente.
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De acuerdo con los datos preliminares, el adolescente había sido raptado la noche del domingo en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.
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Tras conocerse la identidad de la víctima, sus familiares acudieron a la morgue del Ministerio Público, donde realizaron el reconocimiento del cuerpo.
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Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el crimen ni han informado sobre personas detenidas en relación con el caso.
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Los cuerpos de investigación continúan con las diligencias para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil del hecho que ha causado consternación entre familiares y pobladores de la zona norte del país.
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