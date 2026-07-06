"Son tragedias que uno no se espera": tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro

La muerte de Delmis Suyapa Ramos Palma y de su hija de cinco años ha causado profundo dolor entre sus familiares, quienes las recuerdan como inseparables. Ambas fallecieron en el accidente de tránsito ocurrido el domingo 5 de julio en el departamento de Yoro, donde colisionaron un autobús con pasajeros y una camioneta tipo pick-up.
El accidente dejó al menos cuatro personas fallecidas y más de 25 heridas, según informó el Cuerpo de Bomberos de Honduras.
Lucio Palma, tío de Delmis Suyapa Ramos Palma, relató que su sobrina regresaba desde el municipio de Zulaco, Francisco Morazán, con destino a San Pedro Sula cuando ocurrió el fatal percance: "Ella venía de Zulaco hacia San Pedro Sula. Salió a las 11:15 de la mañana y, lastimosamente, murieron en ese fatal accidente. Uno nunca está preparado para este tipo de tragedias", expresó.
Palma recordó que Delmis mantenía un vínculo muy estrecho con su hija, a quien nunca dejaba al cuidado de otras personas: "Siempre andaban juntas. La niña no la dejaba y ella decía: 'Mi niña me la llevo'. No permitía dejarla con nadie más. Era una excelente madre. Su hija era su vida", manifestó.
El familiar describió a Delmis como una mujer trabajadora, humilde y muy querida por quienes la conocieron: "Era una mujer trabajadora, carismática y muy humilde.
Según contó Lucio Palma, Delmis había viajado el sábado a visitar a su madre en Zulaco y el domingo emprendió el regreso. Indicó además que Delmis acostumbraba visitar con frecuencia a su madre.
Los restos de Delmis Suyapa Ramos Palma y de su hija serán sepultados en el municipio de Zulaco, lugar de origen de la familia: "Las vamos a sepultar en Zulaco. Esa es la tierra que las vio nacer", señaló su tío.
Tras la tragedia, la familia hizo un llamado a las autoridades y a los conductores para reforzar las medidas de prevención vial: "Pedimos que haya más precaución por parte de los choferes, porque en verdad muchos conducen a exceso de velocidad".
Mientras tanto, el conductor del autobús involucrado en el accidente fue detenido por las autoridades y será presentado ante los tribunales, donde enfrentará cargos por los presuntos delitos de homicidio, conducción temeraria y lesiones.
De acuerdo con el informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el conductor del bus se desplazaba a exceso de velocidad al momento del hecho.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Santos Luciano Rivera, de 45 años; Delmis Suyapa Ramos, de 28, y su hija de 5 años, y José Manuel Hernández, cuya edad no fue precisada.
Con profundo dolor, los familiares de las víctimas del fatal accidente de tránsito permanecieron a la espera de que las autoridades les entregaran los cuerpos de sus seres queridos para darles sepultura.