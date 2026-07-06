  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

"Son tragedias que uno no se espera": tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro

La muerte de Delmis Suyapa Ramos Palma y de su hija de cinco años enluta a una familia que las recuerda como inseparables tras el accidente ocurrido en Yoro

Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
1 de 12

La muerte de Delmis Suyapa Ramos Palma y de su hija de cinco años ha causado profundo dolor entre sus familiares, quienes las recuerdan como inseparables. Ambas fallecieron en el accidente de tránsito ocurrido el domingo 5 de julio en el departamento de Yoro, donde colisionaron un autobús con pasajeros y una camioneta tipo pick-up.

 Foto: Redes sociales
Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
2 de 12

El accidente dejó al menos cuatro personas fallecidas y más de 25 heridas, según informó el Cuerpo de Bomberos de Honduras.

 Foto: Cortesía
Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
3 de 12

Lucio Palma, tío de Delmis Suyapa Ramos Palma, relató que su sobrina regresaba desde el municipio de Zulaco, Francisco Morazán, con destino a San Pedro Sula cuando ocurrió el fatal percance: "Ella venía de Zulaco hacia San Pedro Sula. Salió a las 11:15 de la mañana y, lastimosamente, murieron en ese fatal accidente. Uno nunca está preparado para este tipo de tragedias", expresó.

 Foto: LA PRENSA
Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
4 de 12

Palma recordó que Delmis mantenía un vínculo muy estrecho con su hija, a quien nunca dejaba al cuidado de otras personas: "Siempre andaban juntas. La niña no la dejaba y ella decía: 'Mi niña me la llevo'. No permitía dejarla con nadie más. Era una excelente madre. Su hija era su vida", manifestó.

 Foto: Redes sociales
Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
5 de 12

El familiar describió a Delmis como una mujer trabajadora, humilde y muy querida por quienes la conocieron: "Era una mujer trabajadora, carismática y muy humilde.

 Foto: Redes sociales
Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
6 de 12

Según contó Lucio Palma, Delmis había viajado el sábado a visitar a su madre en Zulaco y el domingo emprendió el regreso. Indicó además que Delmis acostumbraba visitar con frecuencia a su madre.

 Foto: Cortesía
Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
7 de 12

Los restos de Delmis Suyapa Ramos Palma y de su hija serán sepultados en el municipio de Zulaco, lugar de origen de la familia: "Las vamos a sepultar en Zulaco. Esa es la tierra que las vio nacer", señaló su tío.

 Foto: Cortesía
Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
8 de 12

Tras la tragedia, la familia hizo un llamado a las autoridades y a los conductores para reforzar las medidas de prevención vial: "Pedimos que haya más precaución por parte de los choferes, porque en verdad muchos conducen a exceso de velocidad".

 Foto: Cortesía
Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
9 de 12

Mientras tanto, el conductor del autobús involucrado en el accidente fue detenido por las autoridades y será presentado ante los tribunales, donde enfrentará cargos por los presuntos delitos de homicidio, conducción temeraria y lesiones.

 Foto: Cortesía
Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
10 de 12

De acuerdo con el informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el conductor del bus se desplazaba a exceso de velocidad al momento del hecho.

 Foto: Cortesía
Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
11 de 12

Las víctimas mortales fueron identificadas como Santos Luciano Rivera, de 45 años; Delmis Suyapa Ramos, de 28, y su hija de 5 años, y José Manuel Hernández, cuya edad no fue precisada.

 Foto: Cortesía
Son tragedias que uno no se espera: tío de Delmis Ramos lamenta su muerte y la de su hija en accidente en Yoro
12 de 12

Con profundo dolor, los familiares de las víctimas del fatal accidente de tránsito permanecieron a la espera de que las autoridades les entregaran los cuerpos de sus seres queridos para darles sepultura.

 Foto: LA PRENSA
Cargar más fotos