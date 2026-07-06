Familiares esperan la entrega de cuerpos de las víctimas del accidente en Yoro

Familiares de las víctimas prefirieron hablar con LA PRENSA fuera de cámaras y relataron algunos detalles sobre la vida de sus seres queridos. Entre lágrimas, contaron que Delmis Suyapa Ramos Palma viajaba hacia Choloma para cumplir con su jornada laboral y que, en esta ocasión, iba acompañada de su hija de cinco años, Delmis Milagro Tomé Ramos.