Familiares esperan la entrega de cuerpos de las víctimas del accidente en Yoro

Con profundo dolor, familiares de las víctimas del fatal accidente de tránsito ocurrido en Yoro permanecían este lunes a la espera de que las autoridades les entregaran los cuerpos de sus seres queridos para darles sepultura.
Hasta las 10:00 de la mañana, La Prensa constató que la entrega de los cuerpos aún no se había realizado, lo que prolongó la angustia de los parientes que permanecían en las instalaciones de la morgue de San Pedro Sula.
Familiares de las víctimas prefirieron hablar con LA PRENSA fuera de cámaras y relataron algunos detalles sobre la vida de sus seres queridos. Entre lágrimas, contaron que Delmis Suyapa Ramos Palma viajaba hacia Choloma para cumplir con su jornada laboral y que, en esta ocasión, iba acompañada de su hija de cinco años, Delmis Milagro Tomé Ramos.
Asimismo, señalaron que Santos Luciano Rivera Zerón también se dirigía a Choloma, donde debía presentarse a trabajar cuando ocurrió el fatal accidente.
El accidente ocurrió el domingo 5 de julio alrededor de la 1:45 de la tarde en la carretera RN-23, en el sector conocido como La Regina, entre los municipios de Morazán y El Negrito, departamento de Yoro.
Familiares de las víctimas permanecieron afuera de la morgue de San Pedro Sula, a la espera de la entrega de los cuerpos para darles el último adiós.
En el accidente estuvieron involucrados un bus de la ruta interurbana Sulaco-Yoro-San Pedro Sula y un vehículo tipo pickup.
De acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), las investigaciones preliminares establecen que el conductor del autobús realizó una maniobra de adelantamiento en un tramo donde estaba prohibido, provocando la colisión.
Mientras avanzan las investigaciones y el proceso contra el conductor del bus, las familias de las víctimas enfrentan las horas más difíciles, esperando poder despedir a sus seres queridos.
José Manuel Hernández Martínez era el conductor de este “pick-up” blanco. Murió mientras era trasladado a un centro asistencial.
Foto en vida de Santos Luciano Rivera Zerón, de 45 años, quien también se dirigía a Choloma para presentarse a su jornada de trabajo cuando ocurrió la tragedia.
Foto en vida de Delmis Milagro Tomé Ramos, de apenas cinco años de edad. y su madre Delmis Suyapa Ramos Palma, de 28 años. Ambas viajaban con destino a Choloma, donde la madre laboraba.