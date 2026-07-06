Donald Trump revela lo que le hizo a Infantino para ayuda a Estados Unidos en el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que intervino de manera directa ante el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar ayuda a favor de Estados Unidos.
La polémica por la tarjeta roja de Folarin Balogun se convirtió en uno de los temas más comentados del Mundial 2026.
El delantero de Estados Unidos había sido expulsado en el triunfo 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina por una entrada sobre Tarik Muharemović.
Como consecuencia, Balogun debía cumplir un partido de suspensión y perderse el duelo de octavos de final contra Bélgica.
Sin embargo, la FIFA sorprendió al anunciar que dejó sin efecto la sanción tras revisar la jugada.
La decisión permitió que el atacante del Mónaco quedara habilitado para disputar el compromiso decisivo.
La medida generó fuertes críticas de la Federación de Bélgica, que anunció acciones para intentar revertir el fallo.
Desde la UEFA también cuestionaron la determinación al considerar que comprometía la igualdad de condiciones en el torneo.
La controversia aumentó luego de que trascendiera la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente Donald Trump confirmó públicamente que intervino para pedir una revisión del caso ante la FIFA.
El mandatario de los Estados Unidos aseguró que la expulsión de Balogun había sido una decisión injusta y desproporcionada.
Según explicó Donald Trump, la acción fue simplemente un choque entre dos futbolistas que corrían a gran velocidad.
“Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido foul”, declaró Trump ante los periodistas.
El líder estadounidense calificó de “injustas” las normas automáticas sobre las tarjetas rojas y apuntó sus críticas hacia el árbitro brasileño Raphael Claus, encargado de impartir justicia en el duelo de dieciseisavos contra Bosnia-Herzegovina.
"Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA", aseguró el mandatario en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en plena polémica por su intervención en el Mundial de Fútbol.
Trump afirmó, refiriéndose a la tarjeta roja de Balogun, que "eso no fue una falta, ni siquiera una infracción, fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí, como si no pudieras poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas, no, estos eran dos grandes atletas que se enredaron, y este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisas su pasado".
"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", aseguró.
"Dicen que no las muestran en cámara lenta, y yo nunca me había dado cuenta de eso. Nunca había oído hablar de eso antes, de que no está permitido revisarlas en cámara lenta, pero es es muy diferente", apuntó Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que solicitó una revisión a la FIFA y llamó a su presidente, Gianni Infantino, por la sanción que pesaba sobre el delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun que le impedía jugar el partido contra Bélgica, y consideró que se realizó fuera de los protocolos del VAR.