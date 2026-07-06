FIFA no perdona: Castiga a Inglaterra y México tras lo ocurrido en el Azteca

La selección nacional de México ha recibido contundente noticia por parte de la FIFA tras su doloroso adiós del Mundial 2026.
El partido que vivió México este domingo ante Inglaterra estuvo cargado de dramatismo de principio a fin. El Tri cayó por 3-2 ante el conjunto europeo en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo intenso que mantuvo la emoción y el suspenso hasta el último instante, dejando a la afición con el corazón en la mano.
La selección mexicana le dice adiós a la Copa del Mundo de una manera dolorosa.
Como es costumbre después de cada partido donde hay actitudes inapropiadas, FIFA aplica el reglamento de forma tajante. México e Inglaterra no se salvaron.
La Copa del Mundo de 2026 se quedó sin otro de sus grandes anfitriones en una jornada llena de goles, drama y decisiones arbitrales que marcarán el torneo.
El encuentro significó la despedida del torneo para el conjunto dirigido por Javier Aguirre, que se convirtió en el segundo país organizador en quedar fuera de la competencia.
A pesar del dolor por la eliminación, los seguidores mexicanos encontraron un pequeño consuelo al conocer las severas consecuencias que el partido dejó para el equipo europeo.
Desde el silbatazo inicial, el árbitro principal Alireza Faghani dejó muy claro que mantendría un control absoluto sobre las acciones en la cancha. Apenas se jugaba el primer minuto del compromiso cuando el mediocampista inglés Declan Rice recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro tras una dura entrada.
El ritmo del partido fue vertiginoso y las anotaciones no tardaron en llegar para encender las tribunas. La escuadra inglesa se plantó con mucha autoridad y logró ponerse en ventaja por 2-0 gracias a una brillante actuación de Jude Bellingham, quien marcó un doblete en la primera mitad.
Cuando el panorama lucía más oscuro para los locales, la reacción azteca se hizo presente con mucha garra. Julián Quiñones apareció en el momento preciso para acortar las distancias en el marcador y devolverle la esperanza a los miles de fanáticos que apoyaban en el estadio.
Para la segunda parte del encuentro, el goleador histórico de los europeos, Harry Kane, volvió a estirar la ventaja al colocar el 3-1 temporal. Sin embargo, México no bajó los brazos y Raúl Jiménez anotó de penal el 3-2 definitivo, dejando un cierre dramático donde el empate estuvo muy cerca.
A pesar del esfuerzo del Tri por conseguir la remontada en dos ocasiones distintas, el tiempo reglamentario se agotó y consumó la eliminación. Con las manos vacías en lo deportivo, la atención se trasladó de inmediato a los reportes de la Unidad Disciplinaria de la FIFA por el juego brusco.
El reglamento de la máxima entidad del fútbol mundial es sumamente estricto y estipula fuertes castigos financieros para las federaciones. En este caso, la Asociación Inglesa de Fútbol tendrá que pagar una cifra histórica debido al comportamiento inapropiado de sus futbolistas durante los noventa minutos.
De acuerdo con el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, cualquier selección que acumule cinco o más jugadores sancionados en un solo juego recibe un castigo automático. Al haber tenido cuatro amonestados y un expulsado, Inglaterra deberá abonar una multa de 15.000 dólares por conducta colectiva inapropiada.
Los futbolistas ingleses que vieron la cartulina amarilla fueron Declan Rice, Marc Guéhi, Nico O’Reilly y Jordan Henderson. A esta lista de sancionados se sumó la tarjeta roja directa que recibió el defensor Jarell Quansah en los minutos finales del compromiso
Por este motivo, la FIFA aplicará otra multa complementaria a los europeos que asciende a los 55.000 dólares en total. Esta cantidad se divide en 40.000 dólares correspondientes a las cuatro amonestaciones y 15.000 dólares adicionales por la expulsión del zaguero
Por el lado del conjunto mexicano, la situación disciplinaria tampoco pasó desapercibida para las autoridades de la FIFA. El organismo establece que cada tarjeta amarilla recibida de manera individual representa un costo económico fijo para la federación afectada.
Durante el desarrollo del intenso juego, los defensores Jorge Sánchez y Johan Vásquez fueron los únicos futbolistas del cuadro mexicano amonestados por el juez central. Esto significa que estas sanciones no afectarán la participación de los jugadores en futuros torneos, pero sí tocarán las finanzas del fútbol local.
La Federación Mexicana de Fútbol tendrá que desembolsar la suma de 20.000 dólares para cubrir los castigos económicos de sus dos jugadores. Con este amargo cierre, México se despide de su cita mundialista, mientras Inglaterra avanza a la siguiente ronda con el boleto en mano y una cuenta bancaria bastante afectada.