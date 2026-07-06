Mundial 2026: Argentina se burla de México, Shin Fujiyama y hondureña sorprenden

La eliminación de la selección de México a manos de Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no solo provocó una ola de críticas entre la prensa y los aficionados mexicanos, sino que también desató burlas desde Argentina e inclusive en Honduras...
Varios de los medios deportivos más importantes del país sudamericano aprovecharon la derrota del Tri para lanzar comentarios irónicos y recordar la histórica rivalidad futbolística que existe entre ambas selecciones.
Uno de los más contundentes fue el diario Olé, que no dejó pasar la oportunidad de mofarse de la eliminación mexicana con publicaciones cargadas de sarcasmo en sus redes sociales y en su cobertura del partido.
El reconocido medio recordó que México volvió a quedarse lejos de los puestos de privilegio en una Copa del Mundo y utilizó frases irónicas para remarcar que el sueño mundialista del Tri terminó antes de lo esperado, generando miles de reacciones entre aficionados de ambos países.
Una de las mofas del diario Olé de Argentina.
Los argentinos recordaron que Argentina sí pudo vencer a México en el estadio Azteca.
"Pues al cabo que ni quería", señaló el diario Olé de Argentina.
Periodistas de Argentina se han mofado de la eliminación de México de la Copa del Mundo.
Uno de los periodistas argentinos señaló que México fue ayudada y ni así pudo clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.
Daniel Avellaneda de Argentina dejó su comentario.
Una de las burlas del periodista argentino Daniel Avellaneda.
La ola de reacciones dejó claro que la rivalidad entre Argentina y México trasciende la cancha. En cada gran torneo, cualquier resultado de una de las dos selecciones suele convertirse en motivo de debate, memes y provocaciones.
"México eliminado de su propio Mundial", señaló el periodista Walter Queijeiro.
"No hubo sorpresas. Normal", señaló el periodista argentino Hernán Castillo.
"Inflaron a México y terminó siendo lo de siempre", señalaron los argentinos .
Agustín Romo de Argentina se mofó del adiós de la selección mexicana del Mundial 2026.
ESPN Centroamérica recordó que Honduras y Costa Rica se unen a Inglaterra al ganarle a México en el estadio Azteca.
La prensa deportiva de Hondura también se unió a las burlas de la selección mexicana.
Johan Raudales de Honduras dejó su comentario tras el adiós de la selección mexicana.
"A veces toca aceptar realidades y distancias entre un equipo y otro", remarcó Julio Cruz de Honduras.
Erika Williams de Honduras se mofó de la eliminación de México.
El influencer Shin Fujiyama sorprendió al recordar que Honduras ya había vencido a México en el estadio Azteca.
Influencer hondureña Sthefani Machado salió en defensa de la selección mexicana.