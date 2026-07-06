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Mundial 2026: Argentina se burla de México, Shin Fujiyama y hondureña sorprenden

La eliminación de la selección mexicana del Mundial 2026 ha desatado revuelo en las redes sociales.

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La eliminación de la selección de México a manos de Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no solo provocó una ola de críticas entre la prensa y los aficionados mexicanos, sino que también desató burlas desde Argentina e inclusive en Honduras...
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Varios de los medios deportivos más importantes del país sudamericano aprovecharon la derrota del Tri para lanzar comentarios irónicos y recordar la histórica rivalidad futbolística que existe entre ambas selecciones.
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Uno de los más contundentes fue el diario Olé, que no dejó pasar la oportunidad de mofarse de la eliminación mexicana con publicaciones cargadas de sarcasmo en sus redes sociales y en su cobertura del partido.
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El reconocido medio recordó que México volvió a quedarse lejos de los puestos de privilegio en una Copa del Mundo y utilizó frases irónicas para remarcar que el sueño mundialista del Tri terminó antes de lo esperado, generando miles de reacciones entre aficionados de ambos países.
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Una de las mofas del diario Olé de Argentina.

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Los argentinos recordaron que Argentina sí pudo vencer a México en el estadio Azteca.

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"Pues al cabo que ni quería", señaló el diario Olé de Argentina.

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Periodistas de Argentina se han mofado de la eliminación de México de la Copa del Mundo.

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Uno de los periodistas argentinos señaló que México fue ayudada y ni así pudo clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Daniel Avellaneda de Argentina dejó su comentario.

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Una de las burlas del periodista argentino Daniel Avellaneda.

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La ola de reacciones dejó claro que la rivalidad entre Argentina y México trasciende la cancha. En cada gran torneo, cualquier resultado de una de las dos selecciones suele convertirse en motivo de debate, memes y provocaciones.
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"México eliminado de su propio Mundial", señaló el periodista Walter Queijeiro.

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"No hubo sorpresas. Normal", señaló el periodista argentino Hernán Castillo.

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"Inflaron a México y terminó siendo lo de siempre", señalaron los argentinos .
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Agustín Romo de Argentina se mofó del adiós de la selección mexicana del Mundial 2026.

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ESPN Centroamérica recordó que Honduras y Costa Rica se unen a Inglaterra al ganarle a México en el estadio Azteca.

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La prensa deportiva de Hondura también se unió a las burlas de la selección mexicana.

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Johan Raudales de Honduras dejó su comentario tras el adiós de la selección mexicana.

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"A veces toca aceptar realidades y distancias entre un equipo y otro", remarcó Julio Cruz de Honduras.

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Erika Williams de Honduras se mofó de la eliminación de México.

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El influencer Shin Fujiyama sorprendió al recordar que Honduras ya había vencido a México en el estadio Azteca.
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Influencer hondureña Sthefani Machado salió en defensa de la selección mexicana.
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