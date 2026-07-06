Horóscopo de hoy, 6 de julio, predicciones de cada signo zodiacal

Ideas que fluyen, cansancio, mejora en salud y cambios laborales, esto dicen los signos zodiacales para hoy lunes 6 de julio.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si te preocupa tu salud, esta semana vas a mejorar mucho a nivel de dieta y de descanso. Las negociaciones en el trabajo tomarán un camino positivo y tus superiores se pondrán a tu favor. Estarás más cansado de lo habitual.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tu firmeza y convicción de que estás haciendo lo correcto puede ser en algunos casos excesiva, con la consiguiente equivocación y posterior frustración. Lograrás entrar a formar parte de un equipo que te atrae, ya sea en el terreno laboral, sentimental o amistoso.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Aires de renovación llegarán para sacarte de ese tedio que parece rodearte en los últimos días. Te sentirás con la energía suficiente para emprender todo aquello que te hayas propuesto, sobre todo en lo relacionado con el amor.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los cambios en el trabajo te pueden perjudicar en estos momentos, aunque te anime el hecho de un posible ascenso y hasta ganar un poco más. Has de valorar si te conviene o no un traslado de ciudad.
LEO (23 julio - 22 agosto). Las ideas fluirán por tu mente como en pocas ocasiones en el trabajo o en los proyectos de estudio, pero tendrás que saber cómo explicarlas bien, de lo contrario alguien se aprovechará de la confusión para hacerlas suyas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las citas profesionales de hoy tendrán más relevancia de la que aparentemente se supone, deberás mostrar concentración y atención máxima y posiblemente tengas que hacer horas extras. Si tienes pareja reciente, tendrás que explicarle muy bien estas cosas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las complicaciones de salud, propias o de la familia, pueden acabar en una intervención quirúrgica, pero no te angusties demasiado, será sencilla y todo irá bien. Si tienes pareja, será de gran ayuda.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Vigila el estado de tu economía pues puedes tener problemas si sigues gastando como hasta ahora. En el amor, tu pareja puede darte algún quebradero de cabeza, pero no será tan importante como los desequilibrios que amenazarán tu cuenta corriente.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tus relaciones amorosas inician una etapa de verdadero sosiego y felicidad, lo que te llenará de optimismo y seguridad en ti mismo. Ese optimismo también reinará en el ambiente de trabajo. Buenas noticias de un familiar muy querido.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Últimamente puede que te falle la fuerza de voluntad necesaria para lograr las metas que te has propuesto desde hace tiempo. Recupera tu instinto de lucha y todo te saldrá como deseas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tendrás que valorar en los términos exactos lo que te conviene sentimentalmente, porque tienes a alguien pendiente de tus decisiones y no esperará eternamente. Si te demoras más de la cuenta podrías arrepentirte. Decídete.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Para romper la rutina diaria en la que vives últimamente, sería conveniente que programarás un viaje de placer a algún lugar que te inspire en tu faceta profesional y personal, necesitas estímulos nuevos para seguir adelante.