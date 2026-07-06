Era cobrador de bus: David fue hallado encostalado y desmembrado en Jardines de Loarque

El cuerpo sin vida de Esmelin David Betancourt Verde, conductor de una unidad de transporte público que había sido privado de su libertad el sábado, fue encontrado la mañana de ayer domingo en la colonia Jardines de Loarque, en Tegucigalpa.
De acuerdo con la información preliminar, Betancourt Verde desapareció la tarde del 5 de julio luego de que varios hombres armados lo sacaran por la fuerza de su vivienda ubicada en la colonia Loarque, hecho que fue reportado por sus familiares a las autoridades.
El macabro hallazgo ocurrió cuando vecinos de Jardines de Loarque alertaron a la Policía Nacional sobre la presencia de una bolsa negra abandonada en la calle principal de la colonia, ante la sospecha de que en su interior se encontraba un cadáver.
Al llegar al lugar, los agentes policiales confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre, por lo que procedieron a acordonar la escena mientras personal de investigación y de Medicina Forense iniciaba las diligencias correspondientes.
Las autoridades informaron que la víctima fue encontrada envuelta en plástico negro y dentro de un costal, además de presentar evidentes signos de tortura y haber sido desmembrada.
Las primeras investigaciones establecen que entre la privación de libertad y el hallazgo del cadáver transcurrieron apenas unas horas, por lo que los equipos policiales trabajan para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y establecer la ruta seguida por los responsables.
Como parte de las pesquisas, las autoridades revisan las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el sector, ya que estas podrían haber captado el momento en que los responsables abandonaron el cuerpo.
El cadáver fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde especialistas practicarán la autopsia médico-legal para determinar oficialmente la causa y la forma de muerte de la víctima.
La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones con el objetivo de identificar, capturar y poner a disposición de la justicia a las personas involucradas en este crimen ocurrido en Tegucigalpa.