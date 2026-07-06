¿Qué irregularidades detectó Arsa en negocios de alimentos y farmacias?

Durante 2025, la agencia también ejecutó acciones de vigilancia sobre distintos productos comercializados en el país tras detectar alertas sanitarias, incumplimientos en los parámetros de calidad y posibles riesgos para la salud de la población. Entre los productos sujetos a medidas de control figuraron pastas dentales Colgate, snacks Pringles y bebidas tipo jugo. Según la información oficial, las medidas aplicadas respondieron a alertas sanitarias, observaciones técnicas detectadas durante las inspecciones y fallas identificadas en determinados lotes comercializados en Honduras. En el caso de los productos Pringles, la intervención obedeció específicamente a problemas de calidad.