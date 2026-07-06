¿Qué irregularidades detectó Arsa en negocios de alimentos y farmacias?

La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) es la institución responsable de vigilar, inspeccionar y regular los establecimientos, productos y servicios que inciden en la salud pública en Honduras. Entre sus principales funciones figuran la emisión de registros y licencias sanitarias, la supervisión del cumplimiento de las normas de higiene y la verificación de las buenas prácticas en la manipulación de alimentos, medicamentos y otros productos sujetos a regulación.
Las inspecciones realizadas por la institución a nivel nacional han identificado como principales incumplimientos las deficiencias higiénico-sanitarias, la falta de buenas prácticas de manufactura, la comercialización de productos vencidos o sin registro sanitario, el almacenamiento inadecuado de alimentos y medicamentos, así como la ausencia de licencias sanitarias y de controles de limpieza, desinfección y manejo de plagas. Según la normativa vigente, estas irregularidades representan riesgos para la salud pública y pueden derivar en sanciones administrativas.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información pública SOL-ARSA-1567-2026, entregada por Arsa a LA PRENSA, entre 2025 y lo que va de 2026 la institución ordenó un cierre temporal y cinco cierres por horas a establecimientos dedicados a la venta y preparación de alimentos por incumplir la normativa sanitaria. Las principales causas fueron deficiencias de higiene, malas prácticas de manufactura, almacenamiento inadecuado, riesgo de contaminación cruzada, presencia de plagas y fallas estructurales.
Durante 2025, la agencia también ejecutó acciones de vigilancia sobre distintos productos comercializados en el país tras detectar alertas sanitarias, incumplimientos en los parámetros de calidad y posibles riesgos para la salud de la población. Entre los productos sujetos a medidas de control figuraron pastas dentales Colgate, snacks Pringles y bebidas tipo jugo. Según la información oficial, las medidas aplicadas respondieron a alertas sanitarias, observaciones técnicas detectadas durante las inspecciones y fallas identificadas en determinados lotes comercializados en Honduras. En el caso de los productos Pringles, la intervención obedeció específicamente a problemas de calidad.
En materia de sanciones económicas, Arsa informó que durante 2025 impuso multas por un monto total de 272,012 lempiras, principalmente a establecimientos del sector de alimentos y bebidas, seguidos por negocios relacionados con productos farmacéuticos.
Ese mismo año, la institución emitió 4,528 licencias sanitarias para establecimientos. Del total, 3,258 correspondieron al sector de alimentos, 716 a establecimientos vinculados con productos farmacéuticos, 484 a dispositivos médicos y cuatro a hoteles y centros recreativos.
Durante 2025, Arsa recibió 106 denuncias por posibles incumplimientos de la normativa sanitaria. El 90% estuvo relacionado con establecimientos de alimentos y bebidas, principalmente por deficiencias higiénico-sanitarias, venta de productos vencidos y almacenamiento inadecuado. El 10% restante correspondió a denuncias sobre productos farmacéuticos y dispositivos médicos, por irregularidades como comercialización de productos vencidos, condiciones inadecuadas de almacenamiento y venta sin autorización sanitaria.
La institución también informó que supervisó 6,012 establecimientos en todo el país durante 2025, de los cuales el 65% pertenecía al sector de alimentos y bebidas. Las inspecciones se realizaron en todos los departamentos, con excepción de Gracias a Dios. Además, aseguró que atendió el 100% de las denuncias recibidas y dio seguimiento a los establecimientos inspeccionados para verificar la corrección de las irregularidades detectadas.
En los operativos efectuados en supermercados, Arsa detectó principalmente productos vencidos, almacenamiento inadecuado de alimentos, fallas en el control de temperatura, riesgos de contaminación cruzada, empaques deteriorados, productos sin registro sanitario visible y deficiencias en la rotación de inventarios, situaciones que, según la institución, comprometen la inocuidad de los alimentos.
Las inspecciones realizadas en restaurantes y establecimientos de venta de comida evidenciaron deficiencias en las buenas prácticas de manufactura e higiene, entre ellas acumulación de grasa y suciedad, manipulación inadecuada de alimentos, falta de control de temperaturas, presencia de plagas, infraestructura y equipos en mal estado, así como incumplimientos en las medidas de higiene del personal y en la documentación sanitaria requerida.
En las farmacias, la agencia detectó principalmente la ausencia de regente farmacéutico y de la licencia de regencia, venta de medicamentos controlados sin supervisión profesional, deficiencias en el control de temperatura y humedad para el almacenamiento de medicamentos, registros incompletos de sustancias psicotrópicas, falta de bitácoras de control y productos sin registro sanitario.
La institución recordó que las denuncias por productos vencidos, establecimientos sin licencia sanitaria u otras irregularidades pueden presentarse en sus oficinas, mediante la línea telefónica institucional, redes sociales oficiales, la plataforma digital en www.arsa.gob.hn/o por escrito a los correos consultas@arsa.hn, alimentos@arsa.gob.hn. Tras recibir una denuncia, el personal técnico realiza las verificaciones correspondientes y, de comprobarse incumplimientos, aplica las medidas sanitarias y administrativas previstas en la legislación vigente.