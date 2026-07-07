INM reactiva sello para hijos de hondureños nacidos en el extranjero

San Pedro Sula, Cortés

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció la reactivación del Sello Especial de Permanencia, una medida que permitirá a los hijos de padre o madre hondureña nacidos en el extranjero residir legalmente en Honduras hasta los 21 años, sin necesidad de tramitar de forma inmediata la doble nacionalidad.

La decisión busca garantizar los derechos de la niñez y responder a las dificultades que enfrentaban cientos de familias durante el proceso de regularización migratoria de sus hijos, principalmente por los retrasos para obtener documentos legalizados o apostillados en otros países. Con esta figura migratoria, los menores podrán permanecer de manera regular en el territorio nacional mientras alcanzan la edad establecida para decidir si desean adquirir formalmente la nacionalidad hondureña. El INM explicó que este mecanismo ofrece mayor seguridad jurídica a las familias y evita que los menores queden en condición migratoria irregular debido a obstáculos administrativos ajenos a su voluntad.

Una solución ante las dificultades para obtener documentos

Uno de los principales problemas que enfrentaban los padres era la obtención de certificados de nacimiento y otros documentos emitidos en el extranjero, los cuales debían cumplir procesos de legalización o apostilla antes de ser aceptados en Honduras. Estos trámites, que en algunos casos pueden extenderse durante varios meses, retrasaban la regularización migratoria de los menores y generaban incertidumbre para las familias. Con la reactivación del Sello Especial de Permanencia, el Instituto Nacional de Migración busca simplificar estos procedimientos y brindar una alternativa legal mientras los padres completan o deciden realizar el proceso de nacionalización de sus hijos. La institución recordó que, una vez cumplidos los 21 años, los jóvenes podrán decidir de forma libre si desean solicitar la ciudadanía hondureña, sin que durante su infancia o adolescencia enfrenten inconvenientes relacionados con su permanencia en el país.

Una solución ante las dificultades para obtener documentos

Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación: Solicitud firmada por ambos padres y dirigida a la máxima autoridad del Instituto Nacional de Migración. La gestión debe presentarse en la ventanilla de la Secretaría General de la oficina principal en Tegucigalpa o en la Oficina Regional de San Pedro Sula. Original y copia del pasaporte del menor beneficiario. Original y copia del documento de identificación de ambos padres. Certificado de nacimiento original del menor, debidamente legalizado y traducido al español, con la autenticación o apostilla correspondiente del país de origen. Recibo de pago de la Tesorería General de la República (TGR) por un valor de 200 lempiras.