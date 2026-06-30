Pasaporte con menos de seis meses de vigencia impide viajar a Estados Unidos

San Pedro Sula, Cortés

Los hondureños que tengan previsto viajar a Estados Unidos o a países de Europa deben verificar la vigencia de su pasaporte antes de salir del país, ya que si el documento tiene menos de seis meses antes de vencer no podrán ingresar a esos destinos. Lisandro Vallecillo, relacionador público del Instituto Nacional de Migración (INM), explicó que el pasaporte debe renovarse antes de cumplir los seis meses previos a su vencimiento para poder viajar a Estados Unidos y Europa. "Son normas internacionales", señaló el funcionario. En el caso de los países de Centroamérica, el requisito es diferente. Vallecillo indicó que el pasaporte debe contar con al menos tres meses de vigencia antes de su fecha de vencimiento.

Para facilitar la atención a los viajeros que necesiten un documento de forma urgente, el INM habilitó desde marzo de este año tres Centros de Emisión de Pasaportes en los principales aeropuertos internacionales del país. Los centros funcionan en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima; el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, y el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa. Los centros ubicados en Palmerola y Ramón Villeda Morales operan las 24 horas del día durante todo el año, mientras que el de Toncontín atiende de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, los 365 días del año. Para acceder al servicio de emisión urgente, el interesado debe presentarse personalmente en el counter de atención, donde un oficial de pasaportes verificará si el caso cumple con los criterios establecidos para este beneficio.

Una vez autorizada la solicitud, el usuario deberá realizar el pago de la tasa correspondiente en las agencias bancarias o sucursales electrónicas autorizadas y presentar el comprobante para que se le asigne una cita de urgencia. Posteriormente se realiza la captura de datos biométricos, la fotografía oficial y la impresión del pasaporte.