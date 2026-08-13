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Stephanie López desapareció tras salir de su trabajo en La Lima; su padre está desesperado

La angustia crece para la familia de Stephanie Lopez de 18 años, desaparecida la noche del miércoles luego de salir de su jornada laboral en un supermercado de la colonia Jerusalén en La Lima

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 14:13 -
  • Eunice Martínez
Stephanie López desapareció tras salir de su trabajo en La Lima; su padre está desesperado

Stephanie López, de 18 años, fue reportada como desaparecida la noche del miércoles al salir de su trabajo en un supermercado en la colonia Jerualén de La Lima.

 Foto: Cortesía
La Lima, Cortés

La angustia crece para la familia de Stephanie López (de 18 años), quien fue reportada como desaparecida la noche del miércoles luego de salir de su trabajo en un supermercado de la colonia Jerusalén, en La Lima.

Luis López, padre de la joven Stephanie López, se encuentra desesperado y pide a las autoridades intensificar las labores de búsqueda para localizar a su hija.

De acuerdo con el relato de la familia, Stephanie habría sido obligada a subir a un vehículo cuando salía de su lugar de trabajo. Lo que consideran un rapto. Sin embargo, esta versión aún debe ser confirmada mediante las investigaciones de las autoridades.

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Desde ese momento, sus familiares desconocen su paradero y han iniciado la búsqueda, mientras esperan obtener información que permita establecer qué ocurrió con la joven.

Mientras avanzan las investigaciones, sus seres queridos mantienen la esperanza de encontrarla sana y salva y hacen un llamado para que el caso no quede sin respuesta.

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Redacción web
Eunice Martínez

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