Stephanie López desapareció tras salir de su trabajo en La Lima; su padre está desesperado

La Lima, Cortés

La angustia crece para la familia de Stephanie López (de 18 años), quien fue reportada como desaparecida la noche del miércoles luego de salir de su trabajo en un supermercado de la colonia Jerusalén, en La Lima.

Luis López, padre de la joven Stephanie López, se encuentra desesperado y pide a las autoridades intensificar las labores de búsqueda para localizar a su hija.

De acuerdo con el relato de la familia, Stephanie habría sido obligada a subir a un vehículo cuando salía de su lugar de trabajo. Lo que consideran un rapto. Sin embargo, esta versión aún debe ser confirmada mediante las investigaciones de las autoridades.