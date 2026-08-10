Interpol captura a tres hondureños con órdenes judiciales pendientes

Tres hondureños fueron capturados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Oficina Central Nacional de Interpol Honduras tras arribar al país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos. Los tres mantenían órdenes judiciales pendientes por distintos delitos.
Las detenciones se ejecutaron en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, mediante labores de seguimiento y verificación realizadas en coordinación con autoridades estadounidenses.
Los detenidos fueron identificados como Juan Joel Castro Andino, requerido por el delito de deserción; Raúl Wilfredo Barahona Arteaga, quien tenía una orden judicial por robo agravado; y Óscar Mauricio Acosta Melgar, requerido por el delito de violación especial.
De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, las órdenes judiciales fueron detectadas mediante el Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), en coordinación con Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.
Castro Andino, de 35 años y originario de Yoro, Yoro, era requerido desde mayo de 2016. Barahona Arteaga (de 54 años) y originario de La Entrada, Copán, mantenía una orden de captura vigente desde octubre de 2004.
Acosta Melgar, de 36 años y originario de La Entrada, Copán, tenía una orden de captura emitida en febrero de 2018. Tras confirmar la vigencia de las órdenes judiciales, los agentes procedieron a la captura de los tres hombres y les informaron los derechos que les asisten conforme a la ley.
Posteriormente, fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes para continuar con el proceso judicial establecido.