Interpol captura a tres hondureños con órdenes judiciales pendientes

San Pedro Sula, Honduras

Tres hondureños fueron capturados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Oficina Central Nacional de Interpol Honduras tras arribar al país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos. Los tres mantenían órdenes judiciales pendientes por distintos delitos.

Las detenciones se ejecutaron en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, mediante labores de seguimiento y verificación realizadas en coordinación con autoridades estadounidenses.

Los detenidos fueron identificados como Juan Joel Castro Andino, requerido por el delito de deserción; Raúl Wilfredo Barahona Arteaga, quien tenía una orden judicial por robo agravado; y Óscar Mauricio Acosta Melgar, requerido por el delito de violación especial.