Giro en caso de Génesis: Investigan a sus padres tras hallarla en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Génesis María Ortiz Ramírez (de 11 años) fue localizada el domingo 9 de agosto en el sector de Nuevos Horizontes, sector sureste de San Pedro Sula, donde habría permanecido durante los 20 días que estuvo reportada como desaparecida. Génesis desapareció el pasado 22 de julio, cuando se preparaba para asistir a la escuela. De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, la menor nunca salió del país y fue encontrada a unas cinco viviendas de su hogar, donde una vecina la habría mantenido bajo su cuidado tras conocer la situación que enfrentaba. La subcomisaria de la Policía Belkis Valladares informó que las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y que el caso es analizado junto con el Ministerio Público.

Tras la localización de la menor, las autoridades tomaron su declaración e identificaron situaciones que, según informaron, representarían una posible vulneración de sus derechos. Uno de los principales aspectos de la investigación está relacionado con una denuncia de presunto abuso sexual contra el padrastro de la niña, Edwin Najeras. Las autoridades informaron que se ejecuta una orden de detención preventiva en su contra para que responda ante la justicia por las acusaciones formuladas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, la investigación contempla la posible responsabilidad de la madre de la menor por un presunto delito de abandono, debido a que, según la información proporcionada por las autoridades, habría dejado a Génesis bajo el cuidado de su padrastro antes de marcharse del hogar. Las autoridades indicaron que, de momento, la menor no será reintegrada ni con su madre ni con su padrastro, debido a las condiciones de vulnerabilidad identificadas durante la investigación. Génesis fue entregada a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para garantizar su protección mientras se desarrolla el proceso.

La niña fue evaluada por personal de Medicina Forense del Ministerio Público, que determinó preliminarmente que se encuentra en condiciones estables de salud. Sin embargo, las autoridades señalaron que requerirá acompañamiento psicológico debido a las circunstancias que habría enfrentado. Tras conocer las decisiones adoptadas por las autoridades, Saraí Ramírez, madre de Génesis, manifestó que reconoce como un error haber dejado a su hija bajo el cuidado de su padrastro, pero rechazó que lo haya hecho para irse con otra pareja. “Mi error fue haberla dejado”, manifestó la mujer, quien aseguró que su expareja se había ofrecido anteriormente a cuidar a Génesis y a los demás hijos.