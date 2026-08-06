"Era un hermano de la iglesia": detienen a sampedrano por presunto abuso contra una niña en Calpules

San Pedro Sula, Hondura.

Según las autoridades, el caso salió a la luz luego de que el padre de la menor alertara a los policías sobre una presunta agresión ocurrida minutos antes.

De acuerdo con el informe policial, la captura fue realizada por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 ( UMEP-7 ) durante un operativo ejecutado en el mismo sector donde reside el sospechoso.

Un hombre de 32 años fue detenido por la Policía Nacional en la colonia Calpules, de San Pedro Sula, por suponerlo responsable del delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una niña de 9 años.

El reporte establece que la madre de la niña la dejó al cuidado de un vecino mientras ella salía, y posteriormente la menor fue a jugar con otros niños del sector.

Siempre de acuerdo con la versión policial, el vecino, quien era conocido por la familia y era hermano de la iglesia a la que asiste la madre de la menor, presuntamente aprovechó ese momento para tocar las partes íntimas de la niña con las manos y pedirle que se acostara en una cama.

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Tras recibir la denuncia, los agentes se desplazaron al lugar y lograron detener al sospechoso en flagrancia, según el informe de la Policía Nacional.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Primera Estación Policial, donde se le elaboró el expediente investigativo para ser remitido al Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el hombre fue puesto a la orden de la Fiscalía por suponerlo responsable del delito de otras agresiones sexuales.

Como parte del protocolo de atención, la Policía ubicó a la madre de la menor para continuar con el procedimiento establecido en este tipo de casos.

Asimismo, la niña fue remitida para ser evaluada por un médico forense, mientras que la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) intervino para brindar el acompañamiento correspondiente.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los padres y encargados de menores para que mantengan una vigilancia permanente sobre los niños y denuncien de inmediato cualquier hecho que pueda poner en riesgo su integridad.