¿En qué municipios del norte y litoral atlántico se paga más por la tasa vehicular?

San Pedro Sula, Honduras

El segundo semestre de cada año obliga a los conductores hondureños a incorporar entre sus compromisos el pago de la matrícula vehicular, un tributo que en 2026 ha generado polémica por los incrementos aplicados en algunos municipios del país. Denominada oficialmente Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos (TUAV), el monto que paga cada propietario está compuesto por una tasa nacional, administrada por el Estado a través del Instituto de la Propiedad (IP), y una tasa municipal, correspondiente a la alcaldía donde se encuentra registrado el vehículo. Es precisamente en este último componente donde afloran las principales diferencias y quejas de los conductores. Mientras buena parte de los municipios mantuvo sin cambios sus tarifas respecto a 2025, otros aplicaron incrementos que, en determinados rangos de cilindraje, superan incluso el 400%. La Unidad de Datos de LA PRENSA Premium analizó las tasas vehiculares en municipios del norte y litoral atlántico para comparar las diferentes escalas y montos aplicados en 2025 y 2026, así como identificar las zonas donde se registraron los mayores incrementos. Por motivos de comprensión, este análisis se concentra en los municipios de Atlántida, Colón, Cortés y Yoro y únicamente en la categoría de vehículos particulares. A los montos municipales que se detallan a continuación debe sumarse la tasa nacional: 1,200 lempiras para los automóviles con cilindraje de hasta 2,500 centímetros cúbicos (cc) y 2,200 lempiras para aquellos con motores de 2,501 cc en adelante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Altos cobros

El lugar donde está registrado un vehículo puede marcar una diferencia considerable en el monto de la tasa municipal. Incluso dentro de un mismo departamento, las tarifas varían según el municipio y el rango de cilindraje. Cortés presenta el cobro más elevado de los cuatro departamentos analizados. En San Pedro Sula, la tasa correspondiente a la contribución del Siglo XXI llega a 3,900.05 lempiras para los vehículos particulares con motores de entre 6,001 y 99,999 centímetros cúbicos. La tarifa se distribuye en cinco escalas: L1,300.01 para los vehículos de hasta 1,400 cc; L1,719.85, de 1,401 a 2,000 cc; L2,050.02, entre 2,001 y 2,500 cc; L2,600.04, de 2,501 a 6,000 cc; y L 3,900.05 para los superiores a 6,000 cc. A las cifras anteriores no solo se debe sumarse la tasa nacional, sino la municipal, pues el consorcio Siglo XXI corresponde a un cobro de una alianza público-privada.

De acuerdo con Melina Martínez, gerente del proyecto Siglo XXI, las obras en San Pedro Sula "se han ejecutado gracias a la contribución que los sampedranos aportan una vez al año en la matrícula vehicular depende del cilindraje del auto".

Aseguró que “es la mayor inversión en infraestructura vial en la ciudad, y existe un antes y un después con esas megaobras”. Hasta el momento, según dijo, se han construido 21 obras, una está en ejecución y dos por construir. En el otro extremo de Cortés se encuentra Santa Cruz de Yojoa, con las tarifas más bajas del departamento: L200 para automotores de hasta 1,400 cc; L250 para los que están entre 1,401 y 2,000 cc; L300 entre 2,001 y 2,500 cc; y L350 para los de más de 2,500 cc.

En Atlántida, el municipio con la tarifa más alta es Esparta. Allí se cobran 600 lempiras vehículos de hasta 1,400 cc y L1,800 para los automóviles con motores superiores a 2,500 cc. En contraste, El Porvenir y San Francisco comparten las tarifas más bajas de Atlántida. En ambos municipios se pagan L400 por la escala más baja (vehículos de hasta 1,400 cc); y L900 para la más alta (motores de más de 4,000 cc). En Colón, Sonaguera encabeza los cobros municipales. La tarifa oscila entre los 600 y 1,000 lempiras. En la parte baja de la escala aparece un grupo de cinco municipios con exactamente las mismas tarifas: Bonito Oriental, Iriona, Limón, Sabá y Santa Fe. En ellos se pagan apenas 60 lempiras en el menor rango y L133 en el mayor. Finalmente, en Yoro, el municipio con la tasa más alta es Olanchito.

Los propietarios pagan entre 300 y 1,300 lempiras para automotores particulares. Las tarifas más bajas de Yoro se encuentran empatadas entre Arenal, Jocón, Sulaco y Victoria, donde se cobran, como mínimo, 60 lempiras y, como máximo, 133 lempiras.