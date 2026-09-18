¿En qué municipios del norte y litoral atlántico se paga más por la tasa vehicular?

El lugar donde está registrado un vehículo puede marcar una diferencia considerable en el monto de la tasa municipal. Incluso dentro de un mismo departamento, las tarifas varían según el municipio y el rango de cilindraje.Cortés presenta el cobro más elevado de los cuatro departamentos analizados. En <b>San Pedro Sula</b>, la tasa correspondiente a la contribución del <b>Siglo XXI</b> llega a 3,900.05 lempiras para los vehículos particulares con motores de entre 6,001 y 99,999 centímetros cúbicos.La tarifa se distribuye en cinco escalas: L1,300.01 para los vehículos de hasta 1,400 cc; L1,719.85, de 1,401 a 2,000 cc; L2,050.02, entre 2,001 y 2,500 cc; L2,600.04, de 2,501 a 6,000 cc; y L 3,900.05 para los superiores a 6,000 cc. A las cifras anteriores no solo se debe sumarse la tasa nacional, sino la municipal, pues el consorcio <b>Siglo XXI</b> corresponde a un cobro de una alianza público-privada.