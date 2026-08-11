Amnistía vehicular vence el 25 de agosto: así puede aprovecharla

San Pedro Sula, Cortés

La amnistía vehicular aprobada por el Congreso Nacional vence el 25 de agosto de 2026, por lo que los propietarios de vehículos con deudas correspondientes a 2025 o años anteriores todavía tienen plazo para regularizar su situación sin pagar multas, intereses y recargos por mora. El beneficio entró en vigencia el 25 de junio de 2026, fecha en que el decreto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición número 37,177. De acuerdo con el Instituto de la Propiedad (IP), la medida tiene una duración de dos meses a partir de su publicación.

La disposición permite a los propietarios de vehículos ponerse al día con el pago de la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV), las tasas viales municipales y otras obligaciones pendientes, además de suscribir arreglos de pago durante el período de vigencia de la amnistía.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

El beneficio aplica a los vehículos inscritos en el Registro de la Propiedad Vehicular, incluidos automóviles, motocicletas y vehículos similares. Los propietarios con obligaciones pendientes correspondientes al período fiscal 2025 o años anteriores pueden pagar sus deudas y acceder a la exoneración de multas, intereses y recargos establecida en el decreto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También pueden suscribir planes de pago de hasta 12 meses, siempre que el convenio sea formalizado antes del 25 de agosto. El IP advirtió que quienes opten por un arreglo de pago deberán cumplir puntualmente con las cuotas pactadas. Una vez finalizada la amnistía, volverán a aplicarse las multas y recargos correspondientes en caso de incumplimiento.

¿Cómo hacer un plan de pago?

Los propietarios pueden realizar el trámite en línea a través del portal www.ip.gob.hn. Para acceder deben ingresar a Registro Vehicular → Consultas → Tasa Vehicular → Plan de Pago. Las personas que actualmente mantienen un arreglo de pago que incluye multas pueden cancelar ese convenio y suscribir uno nuevo para acogerse al beneficio de la amnistía. El IP informó a LA PRENSA que existen 312,635 planes de pago suscritos a nivel nacional, correspondientes a conductores que están pagando la matrícula vehicular en cuotas. Estos planes representan una recaudación de 112,992,687.34 lempiras.

¿Cuánto se paga por un año de mora?

Actualmente, por un año de mora, los propietarios de vehículos pagan aproximadamente 3,250 lempiras en multas: 500 lempiras por el primer mes de retraso y 250 lempiras por cada mes adicional. Con la amnistía, estos cargos pueden quedar exonerados cuando correspondan a las obligaciones contempladas por el decreto. Sin embargo, es importante diferenciar las deudas anteriores de la matrícula correspondiente al período actual.

Calendario de matrícula vehicular 2026

El período de matrícula vehicular 2026 comenzó en julio con los vehículos cuyas placas terminan en 0 y 1. El calendario continúa de la siguiente manera: Agosto: terminaciones 2 y 3. Septiembre: terminaciones 4 y 5. Octubre: terminaciones 6 y 7. Noviembre: terminaciones 8 y 9. Diciembre: motocicletas. Los propietarios que no realicen el pago de la matrícula en el mes que les corresponde deberán cancelar las multas y recargos establecidos por la ley, debido a que esas obligaciones no están contempladas dentro de la amnistía vehicular vigente.

Una deuda que supera los 11,000 millones de lempiras

Según registros del Instituto de la Propiedad, existen 894,354 propietarios de vehículos en mora, con una deuda superior a los 11,000 millones de lempiras.