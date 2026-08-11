¿Qué harán las 400 cuadrillas que busca contratar la Enee?

En conjunto, las tres licitaciones buscan reforzar distintas áreas de la distribución eléctrica: las primeras cuadrillas estarán enfocadas en la atención directa de los usuarios y las órdenes comerciales; las de Medida Directa, en la revisión y normalización de instalaciones y medidores (combatir el hurto de energía); y las de línea muerta, en el mantenimiento y reparación de la infraestructura de la red. Las empresas interesadas deben presentar sus ofertas a más tardar el 12 de agosto de 2026.