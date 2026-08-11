¿Qué harán las 400 cuadrillas que busca contratar la Enee?

La Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) de la Enee mantiene activas tres licitaciones para contratar cuadrillas privadas que realizarán diferentes trabajos relacionados con la distribución de energía eléctrica en Honduras. En conjunto, los procesos contemplan 415 cuadrillas y tendrán contratos de entre 18 y 24 meses, según la actividad.
La primera licitación contempla la contratación de 206 cuadrillas, de las cuales 124 serán livianas y 82 pesadas. Estas unidades estarán destinadas principalmente a ejecutar órdenes de corte y reconexión del servicio por mora, además de atender peticiones, quejas o reclamos (PQR) y otras solicitudes de los usuarios.
Entre las tareas de estas cuadrillas estarán suspender y restablecer el suministro eléctrico, retirar e instalar acometidas, realizar inspecciones, tomar relecturas, verificar datos de las cuentas y ejecutar desconexiones o bajas del servicio. También deberán atender las órdenes que genere la Enee como parte de la atención comercial a los clientes.
Estas cuadrillas podrán operar de lunes a domingo, incluidos días festivos, en horarios que pueden extenderse de 7:00 a. m. hasta la medianoche, de acuerdo con las necesidades de la Enee. El contrato previsto para este servicio tendrá una duración de 18 meses, del 1 de octubre de 2026 al 31 de marzo de 2028.
La segunda licitación contempla 48 cuadrillas de Medida Directa y 14 supervisores, para un total de 62 equipos de trabajo. Su función será realizar normalizaciones de usuarios, revisar instalaciones y atender requerimientos relacionados con el ciclo comercial y casos de usuarios ilegales.
Estas cuadrillas deberán revisar, instalar, cambiar o normalizar medidores. En términos sencillos, la labor de las cuadrillas será llegar a una vivienda o negocio, revisar cómo está conectado y cómo se está midiendo la electricidad, detectar problemas o irregularidades, reparar o reemplazar los componentes necesarios, instalar o cambiar el medidor cuando corresponda, dejar correctamente conectada la electricidad y documentar todo con fotografías y actas.
La Enee estima que las 48 cuadrillas ejecutarán un promedio de 8,160 órdenes de servicio al mes. De ese total, 4,000 corresponderían a nuevos suministros, 2,000 a casos atribuibles y sin determinar, 1,500 a PQR y 660 a usuarios ilegales. Si se mantiene ese promedio durante los 18 meses previstos, se alcanzarían unas 146,880 órdenes.
La documentación también calcula que estas labores requerirán aproximadamente 7,290 medidores mensuales, para un total estimado de 131,000 medidores durante el contrato. La Enee señala que actualmente cuenta con 33,000 medidores en almacén y prevé recibir otros 120,000 provenientes de almacenes temporales del extinto Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP).
La tercera licitación es la de mayor duración y contempla 147 cuadrillas de línea muerta para realizar mantenimiento preventivo y correctivo, atender incidencias y ejecutar gestiones del ciclo comercial en la red de distribución. De estas, 60 serán cuadrillas livianas y 87 pesadas.
Las cuadrillas livianas estarán integradas por un ingeniero electricista y un ayudante. Las pesadas estarán conformadas por dos ingenieros electricistas, uno de ellos líder, y dos ayudantes. Su trabajo estará enfocado en reparar infraestructura eléctrica, realizar labores de mantenimiento y responder a incidencias en las zonas que les sean asignadas.
Las 147 cuadrillas estarán distribuidas en diferentes sectores del país, entre ellos Tegucigalpa, Danlí, Choluteca, Comayagua, Juticalpa, San Pedro Sula, Santa Bárbara, Santa Rosa, El Progreso, Santa Cruz, La Ceiba y Tocoa. La Enee establecerá las metas mensuales de productividad según cada zona.
En conjunto, las tres licitaciones buscan reforzar distintas áreas de la distribución eléctrica: las primeras cuadrillas estarán enfocadas en la atención directa de los usuarios y las órdenes comerciales; las de Medida Directa, en la revisión y normalización de instalaciones y medidores (combatir el hurto de energía); y las de línea muerta, en el mantenimiento y reparación de la infraestructura de la red. Las empresas interesadas deben presentar sus ofertas a más tardar el 12 de agosto de 2026.