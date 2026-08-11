El desgarrador mensaje de la madre de Messi tras la muerte de Jorge

La muerte se produjo durante la noche del viernes 7 de agosto en una clínica de Rosario. Jorge permaneció sus últimos meses entre su domicilio y centros médicos, acompañado por su esposa, Celia Cuccittini, y sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol. La familia había mantenido absoluta reserva sobre los detalles de su enfermedad.