El desgarrador mensaje de la madre de Messi tras la muerte de Jorge

Celia Cuccittini rompió el silencio después de la muerte de Jorge con un breve y emotivo mensaje. FOTOS EFE y redes.
El entorno de Messi pasa uno de sus peores momentos de su vida tras la muerte de su padre.
El mundo del fútbol y la sociedad argentina atraviesan horas de profundo dolor tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció a los 68 años en Rosario después de enfrentar durante varios meses problemas de salud.
La muerte se produjo durante la noche del viernes 7 de agosto en una clínica de Rosario. Jorge permaneció sus últimos meses entre su domicilio y centros médicos, acompañado por su esposa, Celia Cuccittini, y sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol. La familia había mantenido absoluta reserva sobre los detalles de su enfermedad.
La situación de salud de Jorge ya había generado preocupación durante el Mundial de 2026. En junio, la familia Messi tuvo que emitir un comunicado después de que circularan versiones falsas sobre su supuesto fallecimiento.
En aquel momento, se informó que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico, en recuperación y evolucionando favorablemente dentro de su cuadro. La familia pidió responsabilidad y respeto por tratarse de un asunto estrictamente privado.
Aquellos días también fueron especialmente difíciles para Lionel. Después de un partido de Argentina durante el Mundial, el capitán reconoció que había atravesado una situación personal complicada y agradeció el respaldo de sus compañeros y de la delegación argentina.
En medio del dolor familiar, Celia Cuccittini, esposa de Jorge y madre de Lionel, rompió brevemente el silencio.
La periodista Marina Calabró dio a conocer un mensaje que recibió de Celia, en el que expresó: “Solo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible”.
Fue la primera expresión pública conocida de la madre de Lionel después de la muerte de su esposo y reflejó el difícil momento que atraviesa la familia.
Por su parte, Lionel Messi ha mantenido el silencio y no realizó declaraciones públicas sobre la muerte de su padre. Su decisión ha sido mantenerse junto a su madre, sus hermanos, Antonela y sus hijos.
La figura de Jorge Messi quedará inevitablemente ligada a la historia deportiva de Lionel. Durante décadas permaneció cerca de su hijo, primero como padre y luego como representante y consejero, acompañándolo desde Rosario hasta convertirse en una de las mayores leyendas del fútbol.
Su despedida, sin cámaras ni grandes actos públicos, estuvo marcada precisamente por el mismo perfil discreto que la familia Messi ha mantenido durante años.
Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió a los 68 años tras enfrentar una prolongada enfermedad.
Jorge Messi fue una figura fundamental en la carrera de Lionel desde sus primeros años como futbolista.