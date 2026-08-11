Muere hijo de alcalde tras quedar soterrado durante terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto dejó entre sus víctimas a Mateo Valencia, un niño de seis años e hijo del alcalde de Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia Pinilla.
El pequeño murió después de quedar atrapado en el colapso del edificio donde se encontraba en Quibdó, una de las zonas afectadas por el fuerte movimiento.
El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, pero fue percibido con intensidad en distintas regiones del territorio colombiano.
El movimiento telúrico provocó derrumbes, daños en infraestructura y una amplia movilización de cuerpos de emergencia para localizar a personas que permanecían atrapadas entre los escombros de diferentes construcciones.
Mateo se encontraba en Quibdó cuando el inmueble en el que estaba se desplomó como consecuencia del terremoto. Horas después de la emergencia se confirmó su fallecimiento.
El niño era hijo del alcalde de Bahía Solano y de la gestora social Yirley Valencia, por lo que la noticia también provocó diversas muestras de solidaridad hacia la familia del funcionario.
La Alcaldía de Bahía Solano confirmó públicamente la muerte y señaló que el hecho causó profundo dolor entre la comunidad.
Ante lo ocurrido, la administración municipal convocó a los habitantes a un encuentro de condolencias la noche del lunes para acompañar a la familia, mientras continuaban las labores de emergencia en diferentes puntos de la zona.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, Mateo Valencia murió después del desplome del edificio en el que se encontraba durante el terremoto. La emergencia se produjo en Quibdó, donde el movimiento telúrico provocó afectaciones en edificios y obligó a desplegar equipos de atención y rescate.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, también confirmó el fallecimiento y expresó públicamente sus condolencias a la familia Valencia. En el balance proporcionado durante la noche del lunes, la funcionaria indicó que 13 personas habían perdido la vida en el departamento del Chocó, incluido Mateo, mientras continuaba la verificación de daños.