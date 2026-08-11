La modelo Courtney Clenney admite homicidio de su novio y pasará 6 años tras las rejas

La modelo de OnlyFans, Courtney Clenney (30), ha recibido su sentencia definitiva tras declararse culpable del delito de homicidio involuntario por la muerte de su pareja en Miami en 2022, el joven empresario Christian Obumseli.
La joven estadounidense, conocida en las redes sociales como Courtney Tailor, logró un acuerdo con la fiscalía de Florida que frenó el juicio en su contra y evitó la posibilidad de enfrentar una pena de cadena perpetua.
Con esta resolución judicial, la joven enfrentará una pena firme de seis años de prisión y cinco de libertad condicional, tras declararse culpable de homicidio involuntario.
Los sangrientos hechos ocurrieron en un apartamento en Miami, donde una acalorada discusión de pareja culminó con una estocada mortal con cuchillo de cocina que le quitó la vida a Obumseli. Durante meses, Clenney sostuvo ante las autoridades que actuó en legítima defensa tras sufrir presuntas agresiones.
En su momento, la defensa expuso que existirían mensajes de texto, registros médicos y testimonios que evidenciarían un patrón de abuso que se habría prolongado durante varios meses antes de la tragedia.
El caso alcanzó notoriedad internacional cuando salieron a la luz reveladores videos de las cámaras de seguridad del edificio, en los que se observaba a la modelo agrediendo físicamente de forma descontrolada a su novio dentro de un ascensor.
En las grabaciones que se expusieron ante la opinión pública, se nota el ambiente de violencia doméstica y las constantes agresiones físicas que marcaban la relación sentimental de la pareja.
El proceso legal se volvió todavía más complejo con el arresto de los propios padres de la joven, acusados por las autoridades de intentar manipular evidencia digital en una computadora de la víctima.
Tras un extenso proceso judicial, la defensa de la joven aceptó la recalificación del delito a homicidio involuntario. Clenney está encarcelada sin derecho a fianza desde su arresto en 2022.
Durante el proceso, la defensa argumentó reiteradamente que la procesada padecía severas afecciones emocionales y cuadros de estrés derivados de la conflictiva convivencia diaria con el fallecido.
Tras el crimen, la joven reconoció que lanzó un cuchillo durante una discusión con su novio. Sin embargo, insistió en que nunca tuvo la intención de matarlo y que actuó en medio de una situación de temor por su integridad física.
Entre las acusaciones figuran supuestos golpes en el rostro, empujones, episodios de estrangulamiento y lesiones que habrían provocado fracturas y dislocaciones en uno de sus hombros.
Por su parte, los familiares de Christian Obumseli no han cesado en su reclamo de justicia y continúan impulsando acciones civiles para exigir indemnizaciones por la pérdida de su ser querido. Asimismo, rechazan la versión de Clenney.
Esta condena cierra un mediatizado expediente judicial que conmocionó a la opinión pública internacional, sirviendo como una trágica advertencia sobre el devastador impacto de la violencia en las relaciones de pareja.