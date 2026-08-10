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Mercado: Edrick Menjívar podría dejar al Olimpia y jugar para otro gigante

El portero hondureño podría estar viviendo sus últimos meses defendiendo el arco del club capitalino.

Mercado: Edrick Menjívar podría dejar al Olimpia y jugar para otro gigante
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Una noticia que sorprende al fútbol hondureño ha comenzado a tomar fuerza en las últimas horas y tiene como protagonista a Edrick Menjívar.

 Fotos Instagram.
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El experimentado guardameta podría estar viviendo sus últimos meses como jugador del Olimpia, luego de que surgiera un importante interés en el campo internacional.
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Menjívar, uno de los referentes del conjunto blanco en los últimos años, aparece en el radar de un histórico club centroamericano que busca reforzar su portería de cara a la próxima temporada.
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El futuro del arquero de la Selección de Honduras estaría nuevamente en el centro de la atención
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Se trata del Deportivo Saprissa, institución que ya estaría planificando su próxima plantilla y tendría como una de sus prioridades encontrar un nuevo guardameta y aparece Menjívar como opción.
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Ante la posible salida de Abraham Madriz, el conjunto morado habría puesto sus ojos en el portero hondureño.
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Según el contexto que se maneja, Saprissa ya habría dado un primer paso para intentar convencer al guardameta catracho de continuar su carrera en el fútbol de Costa Rica.
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La apuesta por Menjívar no sería casualidad. A sus 33 años, el portero cuenta con una amplia experiencia tanto a nivel de clubes como con la Bicolor, donde se ha consolidado como uno de los principales referentes bajo los tres palo.
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Su jerarquía y recorrido lo convierten en una opción atractiva para un equipo que pretende competir por los principales títulos del fútbol costarricense.
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Menjívar tiene contrato con el Olimpia hasta diciembre de este año, por lo que su situación contractual podría abrir la puerta para que el Saprissa avance en conversaciones con el futbolista y su entorno pensando en la próxima temporada.
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La posibilidad de que el guardameta abandone las filas del Olimpia representaría un movimiento de gran impacto para el fútbol hondureño.
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Menjívar ha sido una pieza importante del conjunto merengue y su eventual salida significaría perder a uno de los porteros más experimentados de la Liga Nacional.
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Por ahora, habrá que esperar para conocer si el interés del Saprissa se transforma en una propuesta formal y si las conversaciones avanzan durante las próximas semanas.
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Las condiciones económicas, el proyecto deportivo y las pretensiones del jugador serán factores determinantes para definir si finalmente Menjívar hace las maletas rumbo a Costa Rica.
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De concretarse el movimiento, el Saprissa estaría incorporando a uno de los guardametas de mayor experiencia del fútbol hondureño, mientras que Menjívar tendría la oportunidad de afrontar un nuevo desafío en su carrera
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Su salida del Olimpia, además, supondría uno de los movimientos más llamativos del próximo mercado centroamericano.
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