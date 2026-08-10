“Mejor Tarde Que Nunca”: la historia de la icónica unión de Romeo Santos y Prince Royce

La emoción de finalmente compartir el proyecto con sus seguidores tuvo uno de sus momentos más especiales en el Madison Square Garden de Nueva York, donde realizaron una listening party junto a sus familias y público. “Fue un momento muy bonito, al estar con nuestras familias, con nuestro público, y que pudieran ver este junte”, recordó Prince Royce en LOS40. Romeo, por su parte, describió aquella experiencia como una “probadita” de lo que vendría.