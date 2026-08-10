“Mejor Tarde Que Nunca”: la historia de la icónica unión de Romeo Santos y Prince Royce

Durante años, los fanáticos de la bachata imaginaron cómo sonaría una colaboración entre Romeo Santos y Prince Royce. Lo que nadie sabía era que esa posibilidad llevaba años cocinándose en silencio. El resultado fue "Better Late Than Never", un álbum de 13 canciones lanzado el 28 de noviembre de 2025, que finalmente reunió a los llamados “Rey” y el “Príncipe” de la bachata en un mismo proyecto.
La historia comenzó aproximadamente siete años antes del lanzamiento, cuando Prince Royce planteó la idea de trabajar juntos. El camino, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo: grabaron tres canciones en distintos momentos y ninguna llegó a convencerlos del todo. Romeo Santos lo recordó en una entrevista con LOS40: “La fanaticada había tirado la toalla, perdido la esperanza, pero este proyecto lleva siete años cocinándose”.
El proyecto fue concebido prácticamente como una operación secreta. En una entrevista con Billboard, posteriormente recogida por EFE, Romeo explicó que evitaron los estudios públicos y grabaron durante vacaciones, en villas, casas particulares y su estudio de Nueva York. Incluso utilizaron los nombres en clave “Batman” y “Robin” para proteger el proyecto, hasta el punto de que amigos y familiares desconocían lo que estaban preparando.
La intención no era que uno dominara al otro, sino encontrar un punto medio entre dos estilos que, aunque pertenecen a la misma familia musical, tienen personalidades diferentes. “Queríamos que el disco no se inclinara más a él o a mí”, explicó Romeo en LOS40. Prince Royce coincidió al señalar que la idea era darle “un poco de cada color” y mantener la esencia de ambos artistas.
Esa búsqueda se refleja en las 13 canciones del álbum. El proyecto recorre distintos matices de la bachata e incorpora elementos de R&B, sonidos urbanos y referencias a la cultura dominicana. En Dardos, por ejemplo, ambos exploran una combinación con R&B, mientras Jezabel se acerca a lo urbano y Ay, San Miguel! funciona como un homenaje a sus raíces.
Para Prince Royce, el disco también representó una oportunidad de reinventarse sin abandonar aquello que sus seguidores reconocen. “Con este álbum sentí esa hambre de reinventarnos, pero manteniendo esa esencia que tanto les gusta a los fans de Romeo y míos”, declaró a Rolling Stone en Español. La frase resume uno de los mayores atractivos del proyecto: experimentar sin perder la identidad que convirtió a ambos en referentes internacionales de la bachata.
La emoción de finalmente compartir el proyecto con sus seguidores tuvo uno de sus momentos más especiales en el Madison Square Garden de Nueva York, donde realizaron una listening party junto a sus familias y público. “Fue un momento muy bonito, al estar con nuestras familias, con nuestro público, y que pudieran ver este junte”, recordó Prince Royce en LOS40. Romeo, por su parte, describió aquella experiencia como una “probadita” de lo que vendría.
Y lo que vino fue una gira conjunta que llevó el nombre del álbum en español: Mejor Tarde Que Nunca. Por primera vez, los dos artistas no se presentarían como invitados ocasionales, sino como protagonistas de un mismo espectáculo. En un encuentro con Cadena Dial, Romeo adelantó que el público disfrutaría de “un recorrido de nuestros primeros éxitos” hasta sus canciones más recientes, además del material del nuevo disco.
Más allá de las canciones, el proyecto también representa el cierre de una historia de expectativas, comparaciones y rumores de rivalidad que acompañaron durante años a los dos artistas. En realidad, mientras el público imaginaba una competencia, ellos construían una amistad y una colaboración a puerta cerrada. Mejor Tarde Que Nunca terminó siendo precisamente eso: una unión que llegó después de varios intentos, pero que demuestra que algunas colaboraciones necesitan tiempo para encontrar su momento perfecto.
La mejor noticia para sus fans hondureños es que los artistas bachateros traerán toda la emoción de esta gira en conjunto el próximo domingo 23 de agosto al estadio Olímpico de San Pedro Sula. El dúo estará compartiendo sus mejores éxitos individuales y, por supuesto, las de su nuevo álbum en común para poner a todos a bailar. Los boletos están a la venta en www.funcapital.com y es un evento producido por BMP Show.