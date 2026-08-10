Miss Universo Canadá 2025 entrega la corona con su bebé en brazos

Y así, con Charlotte entre sus brazos, Jaime cerró una etapa que comenzó con una corona y terminó con algo que para ella tiene todavía más valor: una familia. Su última caminata como Miss Universe Canada no fue solamente una despedida, sino una fotografía de la mujer en la que se ha convertido. Entre aplausos, emoción y una pequeña bebé que acompañó a mamá en su gran noche, VandenBerg dejó un mensaje poderoso: la maternidad no tiene por qué apagar los sueños de una mujer; también puede convertirse en una nueva razón para perseguirlos.