Miss Universo Canadá 2025 entrega la corona con su bebé en brazos

La noche en que Jaime VandenBerg entregó la corona de Miss Universe Canada tuvo un significado distinto. Vestida para despedir un capítulo que marcó su vida, la reina apareció acompañada por alguien que hizo de aquel momento algo todavía más especial: su pequeña hija Charlotte, nacida en mayo de 2026. En brazos de su madre, la bebé convirtió la tradicional despedida en una imagen de ternura, maternidad y nuevos comienzos.
Para Jaime, aquella no era solamente la última caminata como reina. Era también la culminación de un recorrido que desafió las ideas tradicionales sobre lo que significa ser una mujer dentro de los concursos de belleza. Después de competir embarazada en Miss Universe 2025 y revelar posteriormente su maternidad, regresó a los escenarios con una nueva historia que contar: la de una mujer que no tuvo que elegir entre sus sueños y convertirse en madre.
La historia comenzó mucho antes de las coronas. Originaria de Alberta, Canadá, VandenBerg estudió Filosofía con concentración en razonamiento jurídico y construyó una trayectoria profesional como modelo internacional y actriz. Su formación también la llevó a interesarse por el Derecho y los derechos humanos, mientras desarrollaba una carrera marcada por los viajes, la disciplina y el deseo de utilizar su voz para ayudar a otras personas.
Su compromiso social es una de las facetas más importantes de su trayectoria. Durante años trabajó en iniciativas relacionadas con la violencia de género y llegó a desempeñarse como trabajadora de apoyo a víctimas en una unidad de servicios de la Policía de Lethbridge. Su labor humanitaria y de activismo le valió reconocimientos como el International Diana Award y la Queen Elizabeth II Platinum Jubilee Medal.
A esa historia se sumó una experiencia que transformó profundamente su perspectiva. En 2021 sobrevivió a un violento intento de ataque mientras se encontraba en el extranjero, experiencia que posteriormente convirtió en una motivación para hablar sobre seguridad, resiliencia y violencia de género. Desde entonces, su proyecto de propósito social ha buscado inspirar a otras mujeres a transformar las experiencias difíciles en fuerza y esperanza.
Pero quizás uno de los capítulos más sorprendentes de su historia llegó cuando descubrió que estaba embarazada mientras trabajaba como modelo en Ciudad de México. Decidió mantener la noticia en privado durante su participación en Miss Universe 2025, donde representó a Canadá y llegó al Top 30. En aquel momento, explicó que quería ser valorada por su trayectoria y su trabajo social, y no únicamente por estar embarazada.
Meses después, Jaime compartió la noticia con el mundo y habló abiertamente sobre cómo la maternidad cambió sus prioridades. “Representar a Canadá en Miss Universe había sido mi sueño durante más de una década, pero en el momento en que descubrí que estaba embarazada, mi perspectiva cambió por completo”, confesó. Su hija Charlotte Nicole nació el 14 de mayo de 2026, convirtiéndose en la nueva protagonista de una etapa que ahora tiene un significado mucho más íntimo.
La maternidad también transformó su manera de entender el éxito. “Espero que las mujeres entiendan que el embarazo y la maternidad no son el final de un capítulo joven y ambicioso de la vida; son una evolución de él”, expresó. Para Jaime, ser madre no significa abandonar las metas profesionales, sino descubrir nuevas razones para perseguirlas con mayor determinación y propósito.
Su recorrido dentro de los certámenes también es extraordinario: VandenBerg se convirtió en la primera canadiense en conquistar los cuatro principales títulos nacionales —Miss Universe Canada, Miss World Canada, Miss International Canada y Miss Earth Canada—, una hazaña que consolidó su lugar dentro de la historia reciente de los concursos de belleza de su país. Ahora, aunque se despide de la competencia, planea continuar vinculada al mundo de los certámenes mediante la mentoría y el acompañamiento de nuevas participantes.
Y así, con Charlotte entre sus brazos, Jaime cerró una etapa que comenzó con una corona y terminó con algo que para ella tiene todavía más valor: una familia. Su última caminata como Miss Universe Canada no fue solamente una despedida, sino una fotografía de la mujer en la que se ha convertido. Entre aplausos, emoción y una pequeña bebé que acompañó a mamá en su gran noche, VandenBerg dejó un mensaje poderoso: la maternidad no tiene por qué apagar los sueños de una mujer; también puede convertirse en una nueva razón para perseguirlos.