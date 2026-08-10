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Famosos se solidarizan con víctimas del terremoto en Colombia

Shakira, Maluma y J Balvin expresaron su solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto y llamaron a apoyar a los afectados.

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 15:27 -
  • Redacción web
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A través de sus redes sociales, los artistas expresaron su preocupación, enviaron mensajes de fuerza a los afectados y pidieron a sus seguidores mantenerse atentos a las recomendaciones de las autoridades.

 Foto Maluma y Shakira
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Shakira publicó en sus historias de Instagram: “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”.

 FotosInstagram
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Maluma, por su parte, dijo: “Que dolo todo lo que está pasando en Colmbia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar... Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas necesitadas”.
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Maluma, Juanes y JBalvin compartieron información sobre los sitios de acopio y enlaces para recibir donaciones y brindar ayuda a las personas afectadas.
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Carlos Vives expresó sus muestras de solidaridad para las víctimas del terremoto y exhortó a la comunidad a brindar apoyo.
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Camilo y su esposa Evaluna fueron de los primeros en manifestarse en redes para solidarizarse con el pueblo Colombiano.
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Camilo en sus historias expresó su pesar por lo acontecido: "tengo un huevo en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron".
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Manuel Turizo por su parte les mandó "Mucha fuerza para todas las personas afectadas por el temblor hoy".
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El cantante compartió números de emergencia para el reporte de desaparecidos y de acopio para los sobrevivientes sin hogar.
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