Famosos se solidarizan con víctimas del terremoto en Colombia

A través de sus redes sociales, los artistas expresaron su preocupación, enviaron mensajes de fuerza a los afectados y pidieron a sus seguidores mantenerse atentos a las recomendaciones de las autoridades.
Shakira publicó en sus historias de Instagram: “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”.
Maluma, por su parte, dijo: “Que dolo todo lo que está pasando en Colmbia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar... Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas necesitadas”.
Maluma, Juanes y JBalvin compartieron información sobre los sitios de acopio y enlaces para recibir donaciones y brindar ayuda a las personas afectadas.
Carlos Vives expresó sus muestras de solidaridad para las víctimas del terremoto y exhortó a la comunidad a brindar apoyo.
Camilo y su esposa Evaluna fueron de los primeros en manifestarse en redes para solidarizarse con el pueblo Colombiano.
Camilo en sus historias expresó su pesar por lo acontecido: "tengo un huevo en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron".
Manuel Turizo por su parte les mandó "Mucha fuerza para todas las personas afectadas por el temblor hoy".
El cantante compartió números de emergencia para el reporte de desaparecidos y de acopio para los sobrevivientes sin hogar.