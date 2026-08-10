Hondureños quedan varados en Colombia tras terremoto luego de competir en festival folclórico

Un grupo de 12 integrantes del Ballet Folklórico Raíces Marcalinas, de Marcala, La Paz, permanece varado en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias regiones de ese país este lunes, justo cuando se disponían a regresar a Honduras luego de participar en un festival internacional de danza folclórica.
Los artistas hondureños viajaron al país sudamericano para representar la cultura nacional en el Festival Internacional Zarandeando 2026, realizado en Belén de Umbría. Desde junio, los integrantes de la agrupación realizaron actividades para recaudar fondos que les permitieran concretar el viaje.
A través de sus redes sociales, el grupo expresó su agradecimiento por la oportunidad de representar a Honduras en el evento cultural.
“Con el corazón en las manos y siempre de rodillas, damos primeramente gracias a Dios por darnos esta oportunidad de representar a nuestro amado Marcala y a Honduras en Colombia”, publicaron en Facebook antes del viaje.
Según relató Anthony, uno de los integrantes del grupo, el festival tuvo una duración de tres días y concluyó ayer. Este lunes tenían previsto trasladarse hacia Bogotá para abordar el vuelo de regreso a Honduras, pero el terremoto alteró completamente sus planes.
El hondureño contó que el grupo se encontraba hospedado en un hotel cuando ocurrió el movimiento telúrico. La emergencia obligó a los artistas a abandonar rápidamente las instalaciones para ponerse a salvo.
“Nos tocó dejar todas nuestras pertenencias porque lo material se recupera, pero la vida no. Salimos corriendo, algunos incluso semidesnudos, para resguardarnos”, relató Anthony durante una entrevista en TSI.
Aunque inicialmente temieron perder su equipaje, los integrantes lograron recuperar la mayoría de sus pertenencias horas después. Según explicó, el edificio donde se alojaban quedó afectado, pero posteriormente pudieron ingresar con precaución para retirar las maletas.
El integrante del ballet confirmó que los 12 miembros de la delegación hondureña se encuentran sanos y salvos. Además, señaló que ya lograron comunicarse con sus familiares en Honduras para informarles sobre su situación y tranquilizarlos.
Anthony también indicó que ningún representante de la Cancillería de Honduras ni personal diplomático se ha comunicado con el grupo para conocer su situación o brindar asistencia.
La emergencia generada por el terremoto provocó afectaciones en la infraestructura y operaciones de transporte en varias ciudades colombianas, situación que mantiene suspendidos o retrasados numerosos desplazamientos, incluyendo el retorno de los artistas hondureños.
Mientras esperan una solución para regresar al país, los integrantes del Ballet Folklórico Raíces Marcalinas permanecen en Colombia bajo el acompañamiento de los organizadores del festival.
Desde el extranjero, enviaron un mensaje de tranquilidad a sus seres queridos y expresaron su deseo de volver a Honduras en cuanto las condiciones lo permitan.
“A las 12:30 del mediodía teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1,575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas y 61 edificios colapsados. También reportamos 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos dañados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías impactadas, seis aeropuertos con daños en infraestructura y sin operaciones comerciales, además de un aeropuerto con afectaciones en su infraestructura y pista de aterrizaje”, informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una actualización oficial sobre las consecuencias del terremoto.