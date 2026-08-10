Hondureños quedan varados en Colombia tras terremoto luego de competir en festival folclórico

“A las 12:30 del mediodía teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1,575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas y 61 edificios colapsados. También reportamos 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos dañados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías impactadas, seis aeropuertos con daños en infraestructura y sin operaciones comerciales, además de un aeropuerto con afectaciones en su infraestructura y pista de aterrizaje”, informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una actualización oficial sobre las consecuencias del terremoto.