Doctor impacta al revelar lo que provocó muerte de Jorge Messi: "Sabíamos que iba a suceder"

Jorge Messi murió el pasado sábado 8 de agosto y su fallecimiento generó una profunda conmoción en Argentina y en el mundo del fútbol. En las últimas horas doctor de confianza del papá de Leo dio impactante información.
El padre de Lionel Messi, una de las personas más importantes en la vida del capitán de la Selección Argentina, llevaba varios años enfrentando problemas de salud que, con el paso del tiempo, fueron deteriorando su estado físico y lo alejaron cada vez más de la escena pública.
Jorge Messi siempre mantuvo un perfil cercano a su hijo y fue una figura fundamental en su carrera desde sus primeros pasos en el fútbol. A lo largo de los años estuvo presente en diferentes etapas de la trayectoria de Lionel, especialmente durante sus inicios en Rosario y posteriormente en Barcelona, donde acompañó de cerca el crecimiento del futbolista que terminaría convirtiéndose en una de las grandes figuras de la historia de este deporte.
En los últimos meses, sin embargo, la situación de salud de Jorge Messi había generado preocupación entre sus familiares y allegados. Su presencia pública comenzó a ser cada vez menos frecuente, mientras la familia optaba por mantener absoluta reserva sobre los detalles de su estado, respetando su privacidad y evitando que trascendieran informaciones que pudieran afectar al entorno del futbolista.
Tras conocerse su fallecimiento, comenzaron a surgir nuevos detalles sobre el proceso médico que atravesó durante los últimos meses. El Doctor Guillermo Capuya, reconocido profesional de la salud que participó en su atención médica, habló sobre la situación en una nueva emisión del programa de Moria Casán y explicó que el estado de Jorge Messi era delicado desde hacía tiempo.
Capuya reveló que, pese a que en junio Jorge Messi había atravesado un procedimiento médico en Buenos Aires que tuvo un resultado favorable, su enfermedad continuó avanzando. Según explicó el profesional, aquella intervención había generado cierto optimismo debido a que logró superar una situación que había sido considerada crítica.
El médico señaló que, después de aquel procedimiento, Jorge Messi pudo regresar a Rosario y continuar con su vida, aunque su estado de salud seguía siendo motivo de preocupación. Con el paso de las semanas, la enfermedad avanzó hasta desembocar en el triste desenlace ocurrido el pasado sábado 8 de agosto.
"Lamentablemente era una situación que sabíamos que iba a suceder. En el mes de junio, cuando Jorge Messi vino a Buenos Aires y se realizó un procedimiento, pudimos comentar a través de Celia que había salido favorecido porque, tras una situación bastante crítica, se resolvió el tema y volvió a Rosario», explicó el médico", señaló el doctor.
Además, Capuya detalló que Jorge Messi llevaba varios años enfrentando una enfermedad y destacó la manera en que logró sobrellevarla durante un largo período de tiempo.
"Lamentablemente arrastraba una enfermedad y la biología no perdona a nadie. No perdona independientemente de quién sea la persona. Era una persona muy joven que arrastraba esta enfermedad hace mucho tiempo. La sostuvo muy bien durante años y lamentablemente en los últimos tiempos no lo hemos visto", señaló el doctor.
El profesional también explicó que, pese a los tratamientos médicos, algunas enfermedades pueden continuar avanzando con el paso del tiempo. En el caso de Jorge Messi, señaló que durante varios años su estado permitió que llevara una vida relativamente estable, pero que en la última etapa su condición comenzó a deteriorarse de manera considerable.
"Él se trató durante bastante tiempo, pero las enfermedades muchas veces progresan independientemente de la terapia instituida. Esto llevó un largo período de tiempo. Durante mucho tiempo lo vimos muy bien y en el último tiempo prácticamente desapareció de la escena pública porque no se sentía bien", concluyó Capuya.
La muerte de Jorge Messi marca así un momento especialmente doloroso para Lionel Messi y toda su familia.
Más allá de su papel como padre de una de las máximas figuras del fútbol mundial, Jorge fue una pieza fundamental en los primeros años de la carrera de Lionel y estuvo a su lado durante buena parte del camino que llevó al argentino desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial.
Jorge Horacio Messi falleció a los 68 años en Rosario, después de atravesar durante varios años problemas de salud. Su muerte ocurrió el sábado 8 de agosto de 2026 y significó un duro golpe para Lionel Messi y toda su familia. Diversos medios argentinos reportaron que permanecía internado en una clínica de Rosario.