Doctor impacta al revelar lo que provocó muerte de Jorge Messi: "Sabíamos que iba a suceder"

Jorge Messi siempre mantuvo un perfil cercano a su hijo y fue una figura fundamental en su carrera desde sus primeros pasos en el fútbol. A lo largo de los años estuvo presente en diferentes etapas de la trayectoria de Lionel, especialmente durante sus inicios en Rosario y posteriormente en Barcelona, donde acompañó de cerca el crecimiento del futbolista que terminaría convirtiéndose en una de las grandes figuras de la historia de este deporte.