Barcelona rechaza millones por Ferran, sustituto de Rodri y decisión de Mou con Endrick

Estos son los últimos movimientos en el mercado de fichajes en el fútbol internacional: rumores, salidas y anuncios de este lunes 10 de agosto.
OFICIAL // Micky van de Ven renueva su contrato como jugador del Tottenham. Su vínculo es por cinco años.
OFICIAL // El Sevilla y el Estrela Amadora han alcanzado un acuerdo para el traspaso del centrocampista Joan Jordán al club portugués, decimoquinto clasificado de la pasada Primeira Liga lusa, ha anunciado este lunes el club español.
Fabrizio Romano informa que el Fenerbahçe ya envió una nueva oferta oficial al Napoli por Romelu Lukaku. Sería de unos 6 millones de euros.
TEAMtalk detalla que Palhinha llegaría al Aston Villa. El portugués estuvo cedido la temporada pasada en el Tottenham.
Cucurella sobre su fichaje por el Real Madrid: "Que te den la oportunidad de jugar en un club como este es muy difícil de rechazar. No tuve ninguna duda. Como espectador he visto esas noches mágicas, remontadas en el Bernabéu, esas 'Champions'. Tener la oportunidad de vivirlo en primera persona es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante".
L'Équipe revela que el Atlético de Madrid hizo una oferta al Lille de 35 millones de euros por Matías Fernández-Pardo.
'The Times' informa que Harry Kane estaría cerca de firmar un nuevo contrato con el Bayern Múnich hasta 2031.
OFICIAL // Bayern Múnich anunció el fichaje de Bara Sapoko Ndiaye, quien firmó un contrato hasta junio del 2031.
Plan B. El periodista David Ibañez informa que el argentino Lautaro Martínez es una seria opción para reforzar al Barcelona. Es del agrado de Hansi Flick y de Deco.
Paolo Maldini, en una entrevista al diario Corriere della Sera, sobre Guardiola a Italia: "A través de unos amigos, había expresado la idea de entrenar a una selección nacional. Fuimos a visitarlo a Barcelona, almorzamos juntos y hablamos durante todo el día. Estaba muy tentado. Estuvo a punto de aceptar. Incluso empezó a escribir alineaciones en un papel".
Y desmintió que pidiera 20 millones de euros: "El dinero nunca ha sido un problema. Pep nos lo dijo claramente: dadme un euro menos de lo que ganaba el anterior entrenador y con eso me basta", explicó Maldini.
La cadena SER informa que el Real Madrid busca dos fichajes: un central zurdo y un centrocampista tras la negativa de Rodri.
Desde Inglaterra informan que el Fulham de Arbeloa estaría pensando en la opción Héctor Fort para reforzar su defensa.
OFICIAL // El centrocampista argentino Thiago Almada firmó este lunes contrato hasta finales de 2030 con River Plate, tras ser traspasado a este club por el Atlético de Madrid.
Julián Álvarez tiene claro que quiere jugar en el Barcelona y se ha reunido con sus agentes, ya que el Atlético de Madrid parece negarse a negociar su traspaso.
Mundo Deportivo desvela que Julián "explotó" esta mañana tras volver al equipo y ver que Diego Simeone no estuviese en la ciudad deportiva para hablar con él y pedirle en buenos términos que lo vendan al Barça."Su mensaje a los que estaban junto a él en su regreso fue muy claro: que no cuenten con él y que se va a plantar y así se lo va a decir al Cholo", asegura el medio catalán.
Caught Offside detalla que el Arsenal no escucha ofertas de menos de 20 millones de euros por Gabriel Jesús.
Fabrizio Romano informa que el Manchester City ya habría llegado a un acuerdo con Bouaddi en los términos personales y solo falta llegar a un acuerdo con el Lille.
Fabrizio Romano detalla que el Real Madrid informó a Endrick y a sus agentes sobre la decisión de mantener al jugador en el club y contar con él en la plantilla, tal como informó Diario AS. Mourinho lo tiene en sus planes.
Matteo Moretto informa que el Barcelona está cada vez más cerca del fichaje de Rodri y la oferta podría rondar los 70 millones.
Fabrizio Romano informa que el Atlético de Madrid está preparando una nueva oferta por 'Cuti' Romero.
OFICIAL // El defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo jugará cedido la próxima temporada en el Liverpool, según han anunciado este lunes ambos clubes. La entidad inglesa asumirá íntegramente la ficha de futbolista y el acuerdo incluye una opción de compra de 55 millones de euros a final de curso.
Araujo, de 27 años, tomó la decisión de salir del club catalán tras reunirse con su entrenador, Hansi Flick, quien le trasladó que la campaña que viene no tendría el protagonismo que el jugador deseaba y que, sobre el papel, sí le ofrecerá el Liverpool.
El Barcelona ha rechazado la primera oferta de 40 millones de euros fijos y 10 en variables del PSG por el delantero Ferran Torres, según han informado varios medios y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la negociación.
De acuerdo con Fabrizio Romano, el PSG está cerca de cerrar un acuerdo con Ferran Torres y envió una oferta de 50 millones de euros al Barcelona. El delantero afronta el último año de contrato con los azulgranas y el equipo francés lo ve como una oportunidad a ese precio. De lo contrario se espera que cueste 70-80 millones.