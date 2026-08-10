Barcelona rechaza millones por Ferran, sustituto de Rodri y decisión de Mou con Endrick

Mundo Deportivo desvela que Julián "explotó" esta mañana tras volver al equipo y ver que Diego Simeone no estuviese en la ciudad deportiva para hablar con él y pedirle en buenos términos que lo vendan al Barça."Su mensaje a los que estaban junto a él en su regreso fue muy claro: que no cuenten con él y que se va a plantar y así se lo va a decir al Cholo", asegura el medio catalán.