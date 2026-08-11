Aylín Mujica y su hija quedaron atrapadas en terremoto en Colombia

“Muy inesperado, yo pensé que era el viento y de repente mi mamá dice: ‘Mira las lámparas’, veo y se están moviendo las lámparas y mi mamá: ‘Está temblando’, la verdad nunca he pasado un temblor (...) Me agarra la mano y me dice: ‘Hay que irnos, hay que irnos ya’”, relató Violeta, hija de la actriz.