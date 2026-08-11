Aylín Mujica y su hija quedaron atrapadas en terremoto en Colombia

La mañana del lunes 10 de agosto un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia, lugar en el que se encontraban algunas celebridades debido a proyectos profesionales.
Entre ellos la actriz Aylín Mujica, quien enfrenta un duelo por la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, ocurrida hace tan sólo unas semanas.
La actriz se encontraba acompañada de su hija, Violeta, quien también relató los momentos de angustia que vivieron.
A través de sus historias de Instagram, Aylín Mujica publicó un video en el que señala que se encuentra acompañada de su hija, Violeta, en Bogotá, Colombia, donde se realizan las grabaciones del reality show de cocina "Top Chef VIP" en el que la actriz es participante.
“Muy inesperado, yo pensé que era el viento y de repente mi mamá dice: ‘Mira las lámparas’, veo y se están moviendo las lámparas y mi mamá: ‘Está temblando’, la verdad nunca he pasado un temblor (...) Me agarra la mano y me dice: ‘Hay que irnos, hay que irnos ya’”, relató Violeta, hija de la actriz.
Aylín Mujica indicó que se encuentran a salvo y bien de salud ya que se encontraban en un cuarto piso y lograron salir a tiempo del lugar a notar el movimiento.
“Acaba de temblar en Bogotá, aquí estamos. Estamos bien y a salvo. Besos a todos”, indicó la también conductora en el video publicado a través de sus redes sociales.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad aproximada de 103 kilómetros. El movimiento fue percibido en diferentes regiones, incluida Bogotá.
El potente sismo provocó escenas de angustia entre la población y dejó afectaciones en distintas localidades, especialmente en zonas del occidente del país.
El terremoto también generó momentos de tensión para personas que se encontraban en edificios y espacios públicos, quienes en varios lugares tuvieron que salir de manera preventiva. Las autoridades mantienen las labores de evaluación y atención de la emergencia, mientras se monitorean posibles réplicas y se actualiza el balance de daños ocasionados por el movimiento telúrico.