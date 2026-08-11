Por dos razones el cartón de huevos pasa de L95 a L117 en mercados sampedranos

San Pedro Sula, Honduras

El precio del cartón de huevos registra un nuevo incremento en los principales mercados sampedranos, donde el producto de 30 unidades pasó de comercializarse alrededor de L95 a entre L110 y L117, según vendedores consultados.

El huevo es uno de los alimentos básicos que no puede faltar en la mesa de las familias hondureñas y su precio ha experimentado varios incrementos durante este año, lo que representa un nuevo golpe para el presupuesto de los consumidores.

A inicios de 2026, el cartón de 30 unidades se encontraba entre L85 y L95, dependiendo del tamaño del huevo y del establecimiento donde se adquiriera.

El primer incremento significativo del año se reportó en abril, cuando el precio aumentó en aproximadamente L10 por cartón, tanto para el producto mediano como para el grande.