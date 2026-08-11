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Por dos razones el cartón de huevos pasa de L95 a L117 en mercados sampedranos

El producto indispensable en la mesa de los hondureños registra su tercer incremento en lo que va del año

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 09:00 -
  • Laura Amaya
Por dos razones el cartón de huevos pasa de L95 a L117 en mercados sampedranos

El cartón de huevo de 30 unidades registra un incremento progresivo que ya suma hasta L25 de alza en los mercados de San Pedro Sula.

 Foto: Franklin Munoz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

El precio del cartón de huevos registra un nuevo incremento en los principales mercados sampedranos, donde el producto de 30 unidades pasó de comercializarse alrededor de L95 a entre L110 y L117, según vendedores consultados.

El huevo es uno de los alimentos básicos que no puede faltar en la mesa de las familias hondureñas y su precio ha experimentado varios incrementos durante este año, lo que representa un nuevo golpe para el presupuesto de los consumidores.

A inicios de 2026, el cartón de 30 unidades se encontraba entre L85 y L95, dependiendo del tamaño del huevo y del establecimiento donde se adquiriera.

El primer incremento significativo del año se reportó en abril, cuando el precio aumentó en aproximadamente L10 por cartón, tanto para el producto mediano como para el grande.

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Posteriormente, en junio, los vendedores de los principales mercados de San Pedro Sula reportaron otro ajuste, con precios que rondaban los L100 por cartón.

Ahora, entre finales de julio y comienzos de agosto, los comerciantes señalan un nuevo incremento de entre L5 y L10, llevando el precio a un rango de L110 a L117 por cartón de 30 unidades.

El huevo, uno de los productos indispensables en los hogares hondureños, registra tres aumentos en su precio durante 2026, acumulando un alza de hasta L25 por cartón.

El huevo, uno de los productos indispensables en los hogares hondureños, registra tres aumentos en su precio durante 2026, acumulando un alza de hasta L25 por cartón.

 (Foto: Neptali Romero/LA PRENSA)

Edilberto Moreno, vendedor en uno de los mercados sampedranos, explicó que por el momento el producto se mantiene en ese rango de precios, aunque los consumidores esperan que no se registren nuevos aumentos durante las próximas semanas.

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Con este último ajuste, el precio del cartón de huevos acumula un incremento aproximado de L20 a L25 en lo que va del año, dependiendo del tamaño y del punto de venta.

El aumento del huevo se suma a las variaciones registradas en otros productos de la canasta básica durante el año. Para los consumidores, estos incrementos representan una mayor presión sobre el presupuesto destinado a la alimentación.

Los comerciantes atribuyen las variaciones de precios a factores relacionados con los costos de producción y comercialización, aunque señalan que estos pueden cambiar de acuerdo con la oferta disponible en los mercados.

Mientras tanto, los vendedores esperan que el precio pueda estabilizarse y que no se produzcan nuevos incrementos que reduzcan aún más la capacidad de compra de las familias sampedranas.

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Redacción web
Laura Amaya

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