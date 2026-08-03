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Comerciantes confían en que baje el precio del huevo tras finalizar alerta por gripe aviar

Vendedores confían en que la suspensión de la alerta sanitaria permita estabilizar la producción y reduzca el precio del huevo, uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares hondureños

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 05:00 -
  • Laura Amaya
Comerciantes confían en que baje el precio del huevo tras finalizar alerta por gripe aviar

El huevo continúa siendo uno de los alimentos de mayor consumo y un producto indispensable en la dieta de los hogares hondureños.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

El precio del cartón de huevos continúa elevado en los mercados de San Pedro Sula, donde actualmente oscila entre 110 y 117 lempiras, dependiendo del tamaño, aunque los comerciantes mantienen la expectativa de una rebaja tras la suspensión de la alerta de emergencia por gripe aviar en Honduras.

El huevo, uno de los productos de mayor consumo en la canasta básica, ha registrado varias variaciones de precio durante este año. A inicios de 2026, un cartón se comercializaba entre 85 y 95 lempiras, pero durante los últimos meses experimentó incrementos que elevaron su costo hasta superar los 110 lempiras.

Los vendedores recordaron que a principios de julio el producto volvió a aumentar de precio, situación que atribuyen, en parte, a la incertidumbre generada por la alerta sanitaria relacionada con la influenza aviar.

Los vendedores confían en que la suspensión de la alerta sanitaria permita estabilizar la producción y reduzca el precio del huevo, uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares hondureños.

Los vendedores confían en que la suspensión de la alerta sanitaria permita estabilizar la producción y reduzca el precio del huevo, uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares hondureños.

 (Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA)

Edilberto Moreno, comerciante del mercado El Rápido, manifestó que los productores podrían incrementar la oferta de huevos tras levantarse la alerta, lo que permitiría una reducción gradual del precio.

"Esperamos que con la suspensión de la alerta por gripe aviar también llegue una rebaja al precio del cartón de huevos. Es un producto indispensable en la mesa de las familias y confiamos en que el costo disminuya en las próximas semanas", expresó.

Papa, cebolla y tomate lideran el incremento de precios en los mercados

La influenza aviar es una enfermedad causada por virus de influenza tipo A que afecta principalmente a aves silvestres y de corral. No obstante, la Federación Nacional de Avicultores de Honduras (Fedavih) ha reiterado que el consumo de pollo y huevo es seguro, siempre que los productos provengan de establecimientos autorizados y sean manipulados y cocinados adecuadamente.

Mientras tanto, los comerciantes mantienen los precios actuales a la espera de que el mercado refleje un aumento en la producción y una mayor disponibilidad del producto.

A diferencia de otros productos de la canasta básica, los frijoles no han experimentado aumentos ni rebajas y continúan vendiéndose a 22 lempiras la libra.

A diferencia de otros productos de la canasta básica, los frijoles no han experimentado aumentos ni rebajas y continúan vendiéndose a 22 lempiras la libra.

 (Foto:Franklin Muñoz/LA PRENSA)
Guineo verde, cebolla y tomate encarecen la canasta básica en San Pedro Sula

En contraste, otros alimentos de la canasta básica muestran estabilidad. Los vendedores señalaron que la libra de frijoles continúa comercializándose en 22 lempiras, mientras que el resto de los granos básicos no registra variaciones significativas en los mercados de la ciudad.

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Redacción web
Laura Amaya

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