Comerciantes confían en que baje el precio del huevo tras finalizar alerta por gripe aviar

San Pedro Sula, Honduras

El precio del cartón de huevos continúa elevado en los mercados de San Pedro Sula, donde actualmente oscila entre 110 y 117 lempiras, dependiendo del tamaño, aunque los comerciantes mantienen la expectativa de una rebaja tras la suspensión de la alerta de emergencia por gripe aviar en Honduras.

El huevo, uno de los productos de mayor consumo en la canasta básica, ha registrado varias variaciones de precio durante este año. A inicios de 2026, un cartón se comercializaba entre 85 y 95 lempiras, pero durante los últimos meses experimentó incrementos que elevaron su costo hasta superar los 110 lempiras.

Los vendedores recordaron que a principios de julio el producto volvió a aumentar de precio, situación que atribuyen, en parte, a la incertidumbre generada por la alerta sanitaria relacionada con la influenza aviar.