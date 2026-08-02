Victoria Ruffo: "Nunca me he llevado bien con mi nuera"

"Ni le pregunto, ya es un señor mi hijo. No está en México, está en España; yo lo veo muy bien, muy contento, creciendo a su hija, Tessa está maravillosa".

Algo que destacó sobre sus declaraciones fue lo que dijo al final de dicho encuentro, pues Victoria Ruffo refirió que su relación con Paola Dalay no es realmente fluida, solamente se limita a lo primordial que compete a la familia.