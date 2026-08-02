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Victoria Ruffo: "Nunca me he llevado bien con mi nuera"

La actríz mexicana habló sobre la relación que tiene con Paola Dalay, la pareja de su hijo José Eduardo, ya que circulan rumores de supuesta separación entre ellos.

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 19:00 -
  • La Prensa
Victoria Ruffo: Nunca me he llevado bien con mi nuera
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La mamá de José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo, fue cuestionada por la prensa sobre la presunta separación del actor.
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En una rueda de prensa y breve encuentro con los medios, fue que la primera actriz 'rompió el silencio' sobre los rumores de divorcio que enfrenta su hijo junto a su pareja Paola Dalay; esto fue lo que compartió Ruffo.
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La famosa dio a conocer a la prensa que ella no estaba al tanto de lo que pasaba en la vida personal de su hijo, especialmente en el terreno marital, además de destacar que sí sabe de los rumores, pero hasta el momento no ha tenido una confirmación directa.
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"Yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada".
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Cuando le preguntaron si le había cuestionado a su hijo José Eduardo qué pasaba tras los señalamientos que circulan de una presunta separación con su pareja Paola Dalay, así fue como respondió: "No me gusta meterme en lo que no me importa".
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La actriz reveló que ella siempre lo educó e instruyó para ser una buena persona en todos los aspectos de su vida, desde hijo, esposo, hermano, papá y demás, de manera que estaba tranquila sobre las acciones de su hijo.
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"Siempre le he dado buenos consejos de que sea buen hijo, de que sea buen padre, marido, hermano. Entonces pues trae las raíces de una buena formación". Enfatizó que no se mete en la vida de José Eduardo al indicar que ya era una persona adulta, por lo cual él sabía lo que hacía y cómo llevar el rumbo de su vida. Puntualizó que lo ve emocionalmente estable, además de estar fuera del país.
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"Ni le pregunto, ya es un señor mi hijo. No está en México, está en España; yo lo veo muy bien, muy contento, creciendo a su hija, Tessa está maravillosa".

Algo que destacó sobre sus declaraciones fue lo que dijo al final de dicho encuentro, pues Victoria Ruffo refirió que su relación con Paola Dalay no es realmente fluida, solamente se limita a lo primordial que compete a la familia.

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"Yo nunca me he llevado bien con mi nuera. Me llevo bien en lo que se puede, en lo que se lleva uno, digo tampoco es de cacerolazo, ¿No? Cercanos lo que debe ser, punto".
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Hasta el momento la pareja no se ha pronunciado sobre los comentarios de la señora Ruffo, ni de su situación sentimental que se encuentra entre rumores de separación.

 Andy Bouchot
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