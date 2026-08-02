Jugadores de Motagua descalzos, exBarcelona presente y fichaje se lesionó en el debut

Motagua goleó este domingo al Juticalpa FC (3-0) en el Rubén Guifarro en el juego correspondiente a la jornada 1: te mostramos las mejores imágenes del partido.
El Estadio Rubén Guifarro fue el escenario de este partido. Las bellas chicas no se hicieron esperar en el recinto.
Este fue el 11 titular del Motagua: 22- Luis Ortiz; 26- Luis Santamaría, 34- Giancarlo Sacaza, 36- Valerio Marinacci, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 15- Andy Hernández; 7- Jorge Serrano, 9- Jonathan Moya y 30- Jeffry Miranda. *El ítalo-hondureño Marinacci y el tico Jonathan Moya fueron parte del plantel inicial.
También con varias de sus incorporaciones, este fue el 11 de Juticalpa FC: 35- Enrique Facussé; 12- Teófilo Casildo, 45- Jorge Velásquez, 24- Loreto Barrios, 27- Wisdom Quayé; 20- Roger Gonzáles, 6- Carlos Róchez, 10- Marcelo Canales, 14- Kolton Kelly, 32- Dester Mónico; 9- Jairo Róchez.
A las 3:00 pm arrancó el partido en tierras olanchanas y fue el Motagua que tuvo las primeras insinuaciones en la meta rival. Aquí, el tico Jonathan Moya tuvo una increíble oportunidad, pero terminó fallando frente a Facussé.
Sin embargo, fue el Juticalpa FC el que dio el susto en el 16. El delantero Jairo Róchez aprovechó una desatención en la salida de Luis Ortiz y la mandó a guardar en el fondo de la meta.
Sin embargo, rápidamente le avisaron que la acción se iba a revisar. El DT de los Azules también alzó su tarjeta verde por que reclamaban una falta previa.
Los jugadores y cuerpo técnico reclamaron que no había nada en la acción. Toda esta escena a la espera de la revisión del VAR.
El central Jefferson Escobar estuvo varios minutos analizando la jugada. La gran polémica en la primera parte.
Esta fue la acción que terminaron revisando. El árbitro decidió anular el gol de Jairo Róchez y le sacó amarilla al delantero tras falta sobre Luis Ortiz.
La reacción de los jugadores tras la decisión del central. No se lo podían creer y otra vez el marcador volvió a ser el mismo.
La reacción de Róchez tras ser amonestado en la acción donde le anularon su gol.
Después de la polémica, Motagua encendió las alarmas con uno de sus debutantes. Valerio Marinacci empezó a sufrir molestias y su cambio era inminente.
El defensor tuvo que abandonar el campo de juego durante la primera mitad del partido. En su lugar ingresó el zaguero Luis Vega.
El ítalo-hondureño es uno de los refuerzos de Motagua para esta campaña, por lo que sufre un duro revés en su estreno en la Liga Nacional.
El partido continuó su curso y se vino otra de las polémicas. En una jugada preparada del Ciclón, Cléver Portilló cayó en el área y todos pidieron penal.
Javier López utilizó nuevamete su tarjeta verde para revisar la acción en el FVS, pero Escobar determinó que no hubo nada.
Con estas dos polémicas como protagonistas, el partido se fue al descanso sin goles.
Asimismo, durante el descanso, diario LA PRENSA conoció que Marinacci sufrió una contusión (golpe fuerte) en su tobillo derecho. Este tipo de golpes en el tobillo suele requerir entre dos y tres semanas de reposo y rehabilitación, por lo que el defensor podría perderse los próximos compromisos del equipo capitalino.
Los goles vinieron hasta la segunda parte, y ahí, Motagua se desató ante un Juticalpa que no metió las manos.
El primero fue de Jonathan Moya. El tico se estrenó en la Liga Nacional como goleador y lo hizo con un testarazo tras un enorme centro de Serrano.
Más adelante apareció su otro goleador. El charrúa Rodrigo de Olivera también aprovechó otro centro de Serrano y aumentó la cuenta para los Azules.
El uruguayo festejó con todo su primer gol en el torneo Apertura 2026.
También hizo su típico festejo luego de certificar el 0-2 en el segundo tiempo.
Para cerrar la goleada, Óscar Padilla Discua apareció en la recta final y liquidó el partido en el Estadio Rubén Guifarro. c
Con esto, el Motagua comienza con el pie derecho en el Apertura 2026 y tras finalizar el partido, los jugadores y Javier López salieron del recinto descalzos.
"En este bonito césped da gusto hacerlo. Ocho o diez minutitos caminar descalzo nos conecta con la tierra, descargamos energía, cargamos energía y es una forma de iniciar nuestro proceso de recuperación", reveló Javier López sobre el motivo de su curiosa salida.
Este partido también estuvo marcado por el debut del exjugador del Porto y del FC Barcelona en la década de los 90, Aloísio Pires Alves, quien es nuevo entrenador del Juticalpa FC.