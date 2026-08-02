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La misteriosa pelirroja y la bella colocha roban miradas en el Juticalpa-Motagua

Gran ambiente se vive en el Rubén Guifarro para ver el debut del campeón contra el Juticalpa.

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Gran ambiente se vive en las gradas en el duelo entre Juticalpa y Motagua por la primera jornada de la Liga Nacional. FOTOS, Aníbal Vasquez y Alex Pérez
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Las lindas catrachas que estarán presentes en el Estadio Rubén Guifarro que vuelve a abrir sus puertas para un partido de Liga Nacional.
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La Liga Hondubet continúa con su tercer partido en la jornada inaugural del torneo Apertura de la Liga Nacional.
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El Estadio Rubén Guifarro abrió sus puertas para el compromiso entre Motagua vs Juticalpa por la fecha 1 del torneo Apertura.
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Esta otra chica guapa se hizo presente en el estadio para ver el gran partido entre Juticalpa y Motagua.
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La belleza catracha siempre sorprende en todas las canchas del país. Qué bonito es lo bonito.
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Fieles aficionado de Juticalpa se fueron con su respectiva camiseta para apoyar a su equipo.

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No hay edad para apoyar algun equipo, esta pareja de la tercera edad apoyando a Juticalpa.

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Motagua buscará iniciar con pie derecho la defensa de su título.

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Este aficionado se llevó su peluche de águila, y lo muestra al lente de Diario La Prensa.

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Esta bella chica no ocultó su felicidad con la camiseta de su amado Motagua.

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Dos bellas modelos también robaron suspiros en la previa del partido entre Juticalpa y Motagua.

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La presencia de una guapa fotógrafa llamó la atención en el estadio Rubén Guifarro.

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La pelirroja robó suspiros para muchos aficionados que estaban disfrutando de la previa del Motagua vs Juticalpa.
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El bus del Juticalpa es uno de los más bonitos en la Liga Nacional de Honduras.
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