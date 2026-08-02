La misteriosa pelirroja y la bella colocha roban miradas en el Juticalpa-Motagua

Gran ambiente se vive en las gradas en el duelo entre Juticalpa y Motagua por la primera jornada de la Liga Nacional. FOTOS, Aníbal Vasquez y Alex Pérez
Las lindas catrachas que estarán presentes en el Estadio Rubén Guifarro que vuelve a abrir sus puertas para un partido de Liga Nacional.
La Liga Hondubet continúa con su tercer partido en la jornada inaugural del torneo Apertura de la Liga Nacional.
El Estadio Rubén Guifarro abrió sus puertas para el compromiso entre Motagua vs Juticalpa por la fecha 1 del torneo Apertura.
Esta otra chica guapa se hizo presente en el estadio para ver el gran partido entre Juticalpa y Motagua.
La belleza catracha siempre sorprende en todas las canchas del país. Qué bonito es lo bonito.
Fieles aficionado de Juticalpa se fueron con su respectiva camiseta para apoyar a su equipo.
No hay edad para apoyar algun equipo, esta pareja de la tercera edad apoyando a Juticalpa.
Motagua buscará iniciar con pie derecho la defensa de su título.
Este aficionado se llevó su peluche de águila, y lo muestra al lente de Diario La Prensa.
Esta bella chica no ocultó su felicidad con la camiseta de su amado Motagua.
Dos bellas modelos también robaron suspiros en la previa del partido entre Juticalpa y Motagua.
La presencia de una guapa fotógrafa llamó la atención en el estadio Rubén Guifarro.
La pelirroja robó suspiros para muchos aficionados que estaban disfrutando de la previa del Motagua vs Juticalpa.
El bus del Juticalpa es uno de los más bonitos en la Liga Nacional de Honduras.