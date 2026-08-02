Fiesta, lujo y diversión: Vinicius cierra sus vacaciones antes de sumarse al Madrid

El atacante brasileño cerró sus vacaciones con una gran fiesta en su país y acompañado de su novia. Este domingo regresa a España para integrarse a la pretemporada del conjunto merengue. FOTOS redes sociales de Vini.
Tras disputar el Mundial 2026 donde solo llegó hasta los octavos de final con la selección brasileña, Vinicius disfrutó de sus vacaciones de verano y por medio de sus redes sociales ha mostrado la fiesta que organizó antes de volver a los entrenamientos del Real Madrid.
El delantero de 26 años, cuyo futuro en el conjunto blanco es una incógnita, montó una gran celebración junto con su pareja Virgina Fonseca y amigos en Río de Janeiro.
Su novia también publicó las imágenes donde se aprecia a un Vinicius bailando y compartiendo con todos los presentes en el cierre de sus vacaciones.
"Nuestras vacaciones han llegado a su fin, ¡y quiero dejar constancia de lo feliz que estoy a tu lado! Ya te extraño Vinicius", expresó Virgnia desde su cuenta de Instagram, donde ya registra más de 56 millones de seguidores.
Cabe mencionar que el futbolista hizo esta exclusiva fiesta con temática inspirada en los años 2000. Es una de las imágenes se ve que estaba hablando por el celular mientras bailaba con su novia.
Las imágenes y momentos de la velada no tardaron en viralizarse por las redes sociales, marcando el retorno del delantero del Real Madrid para encarar su pretemporada bajo el mando de José Mourinho.
Vinicius y Virgnia estuvieron separados por unas semanas cuando anunciaron que la relación había llegado a su fin en mayo. Sin embargo, antes de que empezara la Copa del Mundo la pareja decidió darse una segunda oportunidad.
Ambos han consolidado su regreso mostrándose muy acaramelados en eventos públicos en Brasil y organizando juntos la fiesta antes de regresar a España.
Virginia es una famosa influencer, empresaria y presentadora de televisión brasileña-estadounidense, que se ha vuelto más famosa desde que se confirmó su romance con la estrella del Real Madrid.
La modelo acompañó a Vinicius durante su participación en el Mundial y desde entonces han estado juntos. De hecho, estuvieron un par de días disfrutando en Jamaica.
Vinicius se sumergió por completo en la cultura local y subió una serie de fotos de sus días románticos bajo el sol, acompañadas por un mensaje de agradecimiento especial: "Jamaica vibes... Gracias familia Marley".
El brasileño durante un día de playa y relajación en la costa jamaicana antes de organizar la fiesta para cerrar su vacaciones.
La relación de Vinicius y Virgnia se confirmó a finales de 2025 tras un viaje juntos a Mónaco. Desde entonces, se ha convertido en la pareja más mediática y estable del jugador, pese a que rompieron por un corto tiempo.
Durante su vacaciones en Río de Janeiro, el delantero también compartió con el famoso actor estadounidense Terry Crews. Hasta estuvieron entrenando juntos.
De esta manera, Vinicius le pone fin a sus vacaciones y viaja este domingo hacia la capital española para sumarse a la pretemporada de Real Madrid y aclarar su futuro. El jugador afronta el última año de su contrato con los blancos y clubes como Arsenal están interesados en su fichaje.