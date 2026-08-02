Condenan a falso cirujano por muerte de María Peñaloza durante procedimiento estético

Hoyos Foronda, de 40 años, se declaró culpable de homicidio involuntario y recibió una sentencia de entre 5 y 15 años de prisión por la muerte de la mujer, quien falleció luego de someterse a una intervención para retirarse implantes de glúteos en marzo de 2025.
Según la investigación, el condenado no contaba con licencia médica para ejercer en Estados Unidos y fue quien realizó el procedimiento, además de administrar la anestesia a Peñaloza durante la intervención estética.
Las autoridades informaron que, minutos después de recibir una inyección, la mujer comenzó a presentar complicaciones y sufrió un paro cardíaco dentro del apartamento ubicado en Queens.
Los paramédicos la encontraron inconsciente y la trasladaron a un centro hospitalario.
La mujer permaneció en cuidados intensivos del Hospital Mount Sinai durante casi dos semanas.
Los médicos determinaron que María Paz Peñaloza presentaba muerte cerebral y, días después, falleció.
La autopsia estableció que la causa de muerte fue una intoxicación aguda por lidocaína, un anestésico utilizado durante el procedimiento.
Tras el fallecimiento de la joven colombiana, las autoridades iniciaron una investigación y encontraron dentro del apartamento equipos médicos y materiales utilizados para realizar procedimientos estéticos, lo que confirmó que el lugar operaba como una clínica clandestina.
De acuerdo con el expediente, Hoyos Foronda intentó abandonar Estados Unidos después del hecho, pero fue detenido por agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York cuando intentaba viajar.
La joven madre había migrado en 2021 desde Colombia a Estados Unidos con la esperanza de construir una vida estable para sus dos hijos pequeños y su esposo.
Fotografía de María Peñaloza, la madre colombiana que murió tras someterse a un procedimiento estético, realizado por falso cirujano, quien ya fue condenado.