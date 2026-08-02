Estas zonas de San Pedro Sula y Santa Bárbara no tendrán luz este lunes 3 de agosto

Entre las zonas que permanecerán sin energía de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. se encuentran las colonias Vida Nueva, Santa Elena, Villas Campestre y Montelimar, además de las comunidades de Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Corredores, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas y Lear. En este mismo horario también estarán incluidos Green Valley, el Ingenio Chumbagua, Envasa 2 y la Generadora Los Laureles (Cuyagual).