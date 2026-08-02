Estas zonas de San Pedro Sula y Santa Bárbara no tendrán luz este lunes 3 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este lunes 3 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Santa Bárbara y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Entre las zonas que permanecerán sin energía de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. se encuentran las colonias Vida Nueva, Santa Elena, Villas Campestre y Montelimar, además de las comunidades de Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Corredores, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas y Lear. En este mismo horario también estarán incluidos Green Valley, el Ingenio Chumbagua, Envasa 2 y la Generadora Los Laureles (Cuyagual).
En la capital industrial, un primer bloque de interrupciones se realizará de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., afectando el barrio La Guardia (sector sureste), El Triángulo, el Centro Técnico Alemán, Laboratorios Francelia, Inmosa y la Compañía Hondureña de Mercadeo Agrícola.
Posteriormente, otro grupo de sectores permanecerá sin energía entre 8:45 a.m. y 2:45 p.m.. Las áreas afectadas serán las colonias Moderna, Montecarlo, Orquídea Blanca, La Mora, Zerón y Mazzarello, así como el barrio Los Andes en sus sectores norte y oeste. Asimismo, la interrupción alcanzará importantes instituciones y establecimientos, entre ellos la Universidad Católica de Honduras, Hotel Los Andes, Hotel Maya Colonial, Supermercado Colonial, Comisariato Los Andes y el Instituto La Salle.