¡Vaya por su foto! 30 coloridos y creativos murales embellecen San Francisco de Yojoa

Un total de 30 murales llenos de color, historia y creatividad ahora embellecen las calles de San Francisco de Yojoa, tras la culminación del I Festival de Muralismo "Arte y Colores", un evento que reunió a artistas de Sudamérica y Honduras para convertir al municipio en un nuevo referente del turismo cultural.
Durante varios días, muralistas nacionales e internacionales trabajaron en distintos puntos del casco urbano y la cabecera municipal, donde plasmaron obras inspiradas en la identidad, la naturaleza y las tradiciones de la zona.
Los 30 murales fueron elaborados sobre fachadas y paredes de espacios públicos, transformando sitios cotidianos en una auténtica galería al aire libre que desde ya atrae la atención de vecinos y visitantes.
Cada obra presenta un estilo diferente, con colores vibrantes y elementos que reflejan la riqueza cultural del municipio, permitiendo que quienes recorran sus calles encuentren un escenario perfecto para apreciar el arte y capturar fotografías.
Con esta iniciativa, San Francisco de Yojoa suma un nuevo atractivo turístico que complementa sus paisajes naturales y su cercanía con el Lago de Yojoa, ofreciendo a los visitantes una experiencia que combina cultura, historia y arte urbano.
La clausura del festival se desarrolló en un ambiente de celebración, donde participaron autoridades municipales, artistas y pobladores que acompañaron el cierre de la primera edición de esta actividad cultural.
Durante el acto se realizaron presentaciones de danza folclórica que pusieron en escena parte del patrimonio cultural hondureño, mientras que la Banda de Viento del Instituto Técnico Santa Cruz ofreció un repertorio musical que animó a los asistentes.
Asimismo, los organizadores entregaron reconocimientos a los muralistas internacionales y hondureños por su aporte artístico y por contribuir a embellecer los espacios públicos del municipio.
El festival también permitió el intercambio de experiencias entre artistas de diferentes países, fortaleciendo los lazos culturales y promoviendo el muralismo como una herramienta para rescatar y revitalizar los espacios urbanos.
Las autoridades municipales destacaron que este proyecto busca impulsar el turismo mediante expresiones artísticas que permanezcan en el tiempo y que puedan ser disfrutadas tanto por la población local como por visitantes nacionales y extranjeros.
La Oficina Municipal de Turismo desempeñó un papel clave en la organización del festival, coordinando las actividades para hacer posible la creación de las 30 obras que hoy forman parte del paisaje urbano.
Los organizadores consideran que el éxito alcanzado en esta primera edición sienta las bases para convertir el Festival de Muralismo "Arte y Colores" en un evento permanente dentro del calendario cultural de San Francisco de Yojoa.