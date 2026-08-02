En bolsas negras hallaron el cuerpo de estudiante de arquitectura

Julio César Arredondo Bojórquez, un joven de 21 años y estudiante de arquitectura, fue encontrado sin vida en Culiacán, Sinaloa, luego de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares días antes.
De acuerdo con sus allegados, Julio César era un joven tranquilo, trabajador y sin problemas con otras personas. Su familia lo describió como una persona dedicada a sus estudios y con deseos de salir adelante.
El pasado 20 de julio, alrededor de las 9:00 de la noche, el joven salió de la cafetería donde trabajaba, ubicada en la colonia Chapultepec, y esperaba un vehículo de aplicación para regresar a su vivienda.
Según el testimonio de sus familiares, en ese momento hombres armados llegaron al lugar y presuntamente se lo llevaron por la fuerza. Desde entonces, sus seres queridos perdieron comunicación con él e iniciaron una búsqueda para localizarlo.
Durante varios días, familiares y amigos difundieron fotografías de Julio César en redes sociales y solicitaron apoyo de la ciudadanía para obtener información que permitiera conocer su paradero.
Sin embargo, la búsqueda tuvo un desenlace trágico, luego de que el joven fuera localizado sin vida en la zona conocida como Malecón Viejo, en el centro de Culiacán.
De acuerdo con información preliminar, el cuerpo fue encontrado dentro de bolsas negras, por lo que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y fue necesario aplicar pruebas de ADN para confirmar su identidad.
La familia del joven señaló que Julio César no estaba involucrado en conflictos ni realizaba actividades consideradas de riesgo.
Según sus allegados, únicamente había terminado su jornada laboral y esperaba transporte para regresar a casa cuando ocurrió el hecho.
Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Julio César Arredondo Bojórquez y determinar quiénes serían los responsables del crimen.