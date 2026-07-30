Así es Katt Sarmiento, la representante de Copán en Miss Honduras Universo 2026

Dominando tanto el español como el inglés, Kat convirtió los desafíos en oportunidades. Decidió orientar su preparación académica hacia la Administración y la Salud Pública, convencida de que el conocimiento debía convertirse en una herramienta para generar cambios reales en la vida de las personas. Hoy trabaja como Coordinadora de Salud Pública en una organización sin fines de lucro, donde acompaña a familias en el acceso a servicios esenciales, educación preventiva y recursos para mejorar su calidad de vida.