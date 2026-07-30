Así es Katt Sarmiento, la representante de Copán en Miss Honduras Universo 2026

A pocos días de celebrar sus 30 años, Kat Sarmiento llega al Miss Honduras Universo 2026 como una mujer que representa mucho más que una imagen impecable. Su historia está construida sobre la perseverancia, el compromiso social y el deseo de inspirar a otras mujeres a descubrir su propio potencial. Con elegancia, seguridad y una visión clara de su propósito, busca conquistar no solo la corona, sino también el corazón de los hondureños.
Aunque nació el 24 de agosto de 1996 en San Pedro Sula, Kat lleva con orgullo la banda de Copán, un departamento reconocido por su riqueza histórica y cultural. Durante sus primeros 15 años de vida creció en la ciudad industrial de Honduras, una etapa que forjó su carácter, fortaleció sus valores familiares y sembró el profundo amor que hoy siente por su país.
En 2011 emigró junto a su familia a Kansas City, Missouri, Estados Unidos. El cambio significó comenzar desde cero en un entorno completamente distinto, aprender un nuevo idioma y adaptarse a una cultura diferente. Sin embargo, lejos de convertirse en un obstáculo, aquella experiencia despertó en ella una resiliencia admirable y una profunda empatía hacia quienes enfrentan procesos similares.
Dominando tanto el español como el inglés, Kat convirtió los desafíos en oportunidades. Decidió orientar su preparación académica hacia la Administración y la Salud Pública, convencida de que el conocimiento debía convertirse en una herramienta para generar cambios reales en la vida de las personas. Hoy trabaja como Coordinadora de Salud Pública en una organización sin fines de lucro, donde acompaña a familias en el acceso a servicios esenciales, educación preventiva y recursos para mejorar su calidad de vida.
Su vocación de servicio también se refleja en el emprendimiento. Es instructora certificada de pilates y fundadora de Shenergy Collective, una marca enfocada en el bienestar integral femenino. A través de esta plataforma impulsa iniciativas que promueven la salud física, el equilibrio emocional y la creación de comunidades de apoyo, además de desarrollar actividades altruistas dirigidas a quienes más lo necesitan.
Con una estatura de 1.70 metros, un rostro armonioso, una figura curvilínea que proyecta seguridad, su estilo sofisticado, su pasión por la moda y su disciplina fitness reflejan a una mujer que entiende que el verdadero atractivo nace de la confianza, la salud y el amor propio.
Amante de los viajes, disfruta descubrir nuevas culturas, conectar con distintas realidades y ampliar su visión del mundo. Cada experiencia ha fortalecido su sensibilidad humana y reafirmado su convicción de que la diversidad enriquece a las personas. Esa combinación entre elegancia, preparación y cercanía la convierte en una candidata con una personalidad auténtica y contemporánea.
Para Kat, el liderazgo se construye sirviendo a los demás. Cree firmemente que el bienestar debe ser una oportunidad accesible para todas las personas y que una comunidad fuerte nace cuando sus integrantes se apoyan mutuamente. Esa filosofía ha guiado tanto su carrera profesional como cada uno de los proyectos que impulsa desde su marca personal.
Ahora, en el camino hacia el Miss Honduras Universo 2026, lleva consigo mucho más que una preparación física y escénica. Representa a miles de hondureños que, dentro y fuera del país, han enfrentado desafíos con valentía sin perder el orgullo por sus raíces. Su historia demuestra que el éxito no siempre comienza en un escenario, sino en la capacidad de levantarse cada vez que la vida exige empezar de nuevo.
Kat Sarmiento llega al certamen con la elegancia de una reina, la disciplina de una atleta y el corazón de una mujer comprometida con el servicio. Su aspiración no se limita a conquistar una corona; busca convertirse en una voz que inspire, una representante que deje huella y un ejemplo de que la belleza adquiere su mayor significado cuando se pone al servicio de los demás.
En ella, Honduras encuentra a una candidata que combina preparación, sensibilidad y propósito, cualidades que trascienden cualquier pasarela. Actualmente, la bella concursante se encuentra en Puerto Rico para perfeccionar sus habilidades previo a la gala final del certamen que se desarrollará en septiembre en San Pedro Sula.