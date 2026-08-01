"Hay que trabajar; no se puede cobrar sin cumplir", afirma alcalde de La Lima

Santiago Motiño, alcalde de La Lima, advirtió que en su administración no permitirá que regidores devenguen un salario completo sin cumplir con la jornada laboral establecida por la ley, al asegurar que todo funcionario que reciba un sueldo completo debe sujetarse a las mismas obligaciones que el resto de los empleados municipales.
Durante sus declaraciones, el jefe edilicio sostuvo que la normativa municipal es clara respecto a las responsabilidades de quienes perciben un salario mensual y señaló que no habrá excepciones en la aplicación de la ley.
"Los regidores que están con su pago completo tienen que regirse bajo el mismo horario del resto de los empleados municipales. No lo digo yo, lo dice la ley exactamente en el segundo párrafo. En otras palabras, si lo entendemos bien, se convierten en empleados municipales", afirmó Motiño a LA PRENSA.
El alcalde también hizo un llamado a los miembros de la corporación municipal para que justifiquen con trabajo el salario que reciben, al considerar que la ciudadanía demanda resultados y un desempeño acorde con los recursos públicos que se invierten en la administración local.
Motiño cuestionó la presentación de informes que, a su criterio, no cumplen con criterios técnicos ni reflejan el trabajo realizado por algunos funcionarios.
"Aquí no es que van a ir a ganar 40,000 lempiras por presentar un informe paupérrimo, sin ningún sentido, sin conclusiones, sin condiciones, sin objetivos ni normas. No, hay que trabajar. Yo siento pesar por ellos, porque no lo están haciendo bien; si se someten a una elección popular, que le den respuesta al pueblo", expresó.
El alcalde aseguró que durante su gestión no se repetirá la práctica de administraciones anteriores en las que, según afirmó, algunos funcionarios cobraban sin cumplir con sus responsabilidades.
"En esta administración la ley será nuestra guía y se aplicará sin excepciones", enfatizó.
Finalmente, reiteró que todos los servidores públicos que perciban un salario completo deberán cumplir con los horarios, funciones y obligaciones establecidos en la legislación municipal, en cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas.