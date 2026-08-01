"Hay que trabajar; no se puede cobrar sin cumplir", afirma alcalde de La Lima

La Lima, Cortes

Santiago Motiño, alcalde de La Lima, advirtió que en su administración no permitirá que regidores devenguen un salario completo sin cumplir con la jornada laboral establecida por la ley, al asegurar que todo funcionario que reciba un sueldo completo debe sujetarse a las mismas obligaciones que el resto de los empleados municipales.

Durante sus declaraciones, el jefe edilicio sostuvo que la normativa municipal es clara respecto a las responsabilidades de quienes perciben un salario mensual y señaló que no habrá excepciones en la aplicación de la ley.

"Los regidores que están con su pago completo tienen que regirse bajo el mismo horario del resto de los empleados municipales. No lo digo yo, lo dice la ley exactamente en el segundo párrafo. En otras palabras, si lo entendemos bien, se convierten en empleados municipales", afirmó Motiño a LA PRENSA.

El alcalde también hizo un llamado a los miembros de la corporación municipal para que justifiquen con trabajo el salario que reciben, al considerar que la ciudadanía demanda resultados y un desempeño acorde con los recursos públicos que se invierten en la administración local.