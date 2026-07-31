Policía Nacional y Sistema 911 coordinan acciones para responder ante emergencias

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Emergencia 911 sostuvieron una reunión de trabajo en San Pedro Sula, en la que participaron representantes de distintas dependencias de seguridad y socorro.
Durante el encuentro, los equipos técnicos y operativos evaluaron los protocolos de atención vigentes, con énfasis en optimizar los canales de comunicación y agilizar la intervención policial ante cualquier eventualidad reportada por la ciudadanía.
En la reunión participaron el jefe de la Jefatura Regional N.° 2 del valle de Sula Eduardo Lanza; el subcomisionado Jairo Ramos, jefe regional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en el Valle de Sula; representantes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), personal del Sistema Nacional de Emergencia 911, Leonardo Mejía, de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y otras instituciones vinculadas a la seguridad y atención de emergencias.
Las autoridades también abordaron temas relacionados con el monitoreo de las cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos de San Pedro Sula, una herramienta que contribuye a la prevención del delito, la identificación oportuna de incidentes y el apoyo a las investigaciones que desarrollan los cuerpos de seguridad.
Como parte de la jornada, los participantes realizaron un recorrido por las instalaciones del Sistema 911, donde conocieron de primera mano el trabajo técnico y operativo que se desarrolla en las distintas áreas, así como el funcionamiento del centro de monitoreo desde donde se coordinan las respuestas a las llamadas de emergencia.
Las autoridades destacaron que el fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones permitirá optimizar los tiempos de respuesta y brindar una atención más eficiente a la población.
Asimismo, reconocieron el trabajo del personal del Sistema 911, que opera de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana, utilizando herramientas tecnológicas para apoyar las labores de seguridad y protección ciudadana.