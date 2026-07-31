Policía Nacional y Sistema 911 coordinan acciones para responder ante emergencias

San Pedro Sula, Honduras

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Emergencia 911 sostuvieron una reunión de trabajo en San Pedro Sula, en la que participaron representantes de distintas dependencias de seguridad y socorro.

Durante el encuentro, los equipos técnicos y operativos evaluaron los protocolos de atención vigentes, con énfasis en optimizar los canales de comunicación y agilizar la intervención policial ante cualquier eventualidad reportada por la ciudadanía.

En la reunión participaron el jefe de la Jefatura Regional N.° 2 del valle de Sula Eduardo Lanza; el subcomisionado Jairo Ramos, jefe regional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en el Valle de Sula; representantes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), personal del Sistema Nacional de Emergencia 911, Leonardo Mejía, de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y otras instituciones vinculadas a la seguridad y atención de emergencias.