Empleados del 911 exigen diálogo y respeto a derechos laborales

Cortés, Honduras.

Empleados del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE 911) en San Pedro Sula realizaron este viernes una protesta para exigir a las autoridades un proceso de despido legal y la instalación de una mesa de diálogo ante las decisiones administrativas tomadas en la institución. Los trabajadores denunciaron que, al intentar presentarse a sus labores, se les habría negado el ingreso a las instalaciones del centro de emergencias, lo que calificaron como un actuar arbitrario por parte de las autoridades. Durante la manifestación, el personal pidió que cualquier proceso de cancelación de contratos o despidos se realice conforme a la ley y respetando los derechos laborales.

“Respeten el 100 por ciento de sus derechos”, expresó uno de los abogados defensores de los empleados, quien además solicitó la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades para abordar la situación.

Hallazgos tras auditoría

El Sistema Nacional de Emergencias 911 informó recientemente sobre hallazgos tras una auditoría interna realizada por la Comisión de Transición, que revisó la gestión de la institución entre enero de 2022 y diciembre de 2025. De acuerdo con un comunicado del SNE 911, durante la administración anterior se detectó un número mayor de empleados registrados en la institución en comparación con el personal que realmente laboraba en ella. Asimismo, se identificó que varias plazas fueron creadas sin contar con respaldo presupuestario. “La administración saliente intentó comprometer a la institución mediante la creación de plazas bajo el Régimen de Servicio Civil sin contar con el indispensable respaldo presupuestario, omitiendo que el Estado opera con el Presupuesto General 2025 prorrogado”, explicó la institución en el comunicado. Además, la auditoría detectó que varias personas incluidas en la nómina no contaban con contrato vigente ni con documentación que comprobara su vinculación laboral con el SNE 911.

“Se detectó que los expedientes existentes carecían de trazabilidad y no permitían acreditar los requisitos de idoneidad, objetivos indispensables requeridos para formar parte de una institución de seguridad nacional”, detalla el informe. Según el comunicado, entre enero de 2022 y diciembre de 2025 la cantidad de empleados se triplicó; sin embargo, el personal presente en las oficinas era considerablemente menor, lo que generó un desbalance que afectó la operatividad institucional.