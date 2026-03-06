Hospital El Tórax prohíbe alimentar a los gatos: esta es la razón

Tegucigalpa, Honduras.

El Hospital El Tórax prohibió mediante una circular interna el jueves 5 de marzo alimentar a los gatos en las instalaciones y predios del centro hospitalario, medida que ha sido criticada por la ciudadanía hondureña. La institución indicó que "queda terminantemente prohibido la alimentación de gatos, así como los depósitos de comida y agua en las instalaciones y predios del hospital".

La circular advierte que de no cumplir con esta decisión "se tomarán medidas disciplinarias con el personal que siga realizando esta tarea". En el documento no se expresan las razones de esta disposición; sin embargo, a través de una entrevista, José Gutiérrez, vocero del hospital, explicó que esta medida fue tomada para proteger a los pacientes con enfermedades pulmonares y respiratorias. "Aquí hay gatos que se encuentran en todo el Hospital El Tórax, y la circular no dice que los van a maltratar, sino que no les den alimentación porque los gatos están en todas las salas. Aquí hay pacientes con enfermedades pulmonares y respiratorias, entonces el pelo de los gatos les afecta bastante", afirmó Gutiérrez.